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МИД Германии предостерег от поездок в Израиль и Ливан

Сергей Ромашенко
15 октября 2023 г.

До сих пор германский МИД лишь настоятельно рекомендовал не ездить в Израиль и на палестинские территории. В эвакуации немецких граждан из Израиля участвуют самолеты бундесвера.

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Неицы покидают Израиль спецрейсами
Неицы покидают Израиль спецрейсамиФото: Lukas Barth/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел ФРГ выпустило официальное предостережение от поездок в Израиль, на палестинские территории и в Ливан. Соответствующая информация обнародована в воскресенье, 15 октября, на сайте германского МИДа. До сих пор МИД лишь "настоятельно рекомендовал" отказаться от поездок в Израиль и в палестинское регионы.

Немецкий кризисный штаб принял решение усилить уже действующие в регионе бригады по оказанию поддержки гражданам ФРГ. Всем находящимся в регионе немцам предписано внести свои данные на портал Elefand, который в числе прочего информирует возможностях выезда в Германию.

МИД ФРГ пообещал гражданам Германии всяческое содействие в возвращении на родину. В случае необходимости к делу планируется активнее привлекать бундесвер.

Немцы покидают Израиль

На фоне войны, развязанной террористической группировкой ХАМАС многие немцы уже покинули Израиль. Авиаконцерн Lufthansa по просьбе МИД ФРГ 12 и 13 октября организовал по четыре спецрейса из Тель-Авива к Германию. На вечер 13 октября, по данным МИД, Израиль покинули воздушным, наземным или морским путем уже почти 2800 граждан ФРГ.

Утром 15 октября два самолета бундесвера вывезли из Тель-Авива на военно-транспортных самолетах A400M около 80 немцев. Один из самолетов приземлился в Германии в 5:35 мск, а другой - около 8:00 мск, сообщил бундесвер на платформе X.

Боевики радикального исламистского движения ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль. В результате, по данным израильского правительства, погибли более 1300 человек, еще около 150 были захвачены в качестве заложников и вывезены на территорию сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля подвергает сектор Газа массированным бомбардировкам и готовит наземную военную операцию с целью уничтожить группировку ХАМАС.

Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по сведению местных властей, стали более 2300 человек, еще 9000 жителей Газы получили ранения. 

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