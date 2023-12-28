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МИД ФРГ осудил приговор участникам "Маяковских чтений" в РФ

Анатолий Арни
28 декабря 2023 г.

Российский режим позволяет судебной системе душить свободу мнений, заявило министерство иностранных дел ФРГ.

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Артем Камардин и Егор Штовба в зале суда
Артем Камардин и Егор Штовба в зале суда Фото: Tverskoi District Court/TASS/picture alliance

Длительные тюремные сроки, к которым приговорили поэтов Артема Камардина и Егора Штовбу, показывают, что российский режим борется со свободой слова, заявило министерство иностранных дел Германии. "Семь лет тюрьмы российскому поэту Артему Камардину просто за то, что он прочел стихотворение с критикой агрессивной войны. Пять с половиной лет Игорю Штовбе только за то, что он присутствовал на чтениях. Российский режим позволяет судебной системе душить свободу мнений", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в четверг, 28 декабря, на странице министерствав соцсети X.

Германия не впервые открыто критикует атаки на свободу слова в России, усилившиеся после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2022 году канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявлял, что свобода слова, в том числе в СМИ, была под угрозой и до 24 февраля, "а сейчас уже никто не осмеливается высказать свое мнение в стране, которая ведет войну против Украины".

Двух поэтов осудили за антивоенные стихи

33-летнего Артема Камардина, 23-летнего Егора Штовбу, а также 27-летнего Николая Дайнеко задержали в конце сентября 2022 года после того, как они приняли участие в "Маяковских чтениях" - поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве.

Поводом для задержания стало то, что во время акции Камардин прочитал стихи о Донбассе. Против поэтов поначалу возбудили дело об унижении членов "вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Камардина при задержании избили и, по его словам, изнасиловали гантелью, после чего заставили извиниться на камеру.

В марте 2023 года обвинение изменили на статью о "призывах к антигосударственной деятельности". По версии следствия, преступление Камардина заключалось в том, что он в своем стихе рекомендовал не брать повестки и не ходить по ним в военкомат. Штовбу назвали его соучастником. Дайнеко в мае приговорили к четырем годам колонии, дело по нему выделили в отдельное производство после того, как он пошел на сделку со следствием.

Антивоенная культура в РФ наказывается сроками

Ранее к семи годам тюрьмы в РФ была приговорена художница Саша Скочиленко за антивоенную акцию в Санкт-Петербурге - девушка заменила пять ценников в супермаркете листовками с антивоенными высказываниями. Так, на одной из них значилось: "Путин врет нам с экранов телевизоров. Итог этой лжи - наша готовность оправдать войну и бессмысленные смерти". 

Суд посчитал это распространением "фейков" об армии РФ. Сторона защиты при этом отмечала, что обвинение не смогло доказать ложность утверждений, размещенных Скочиленко на листовках. После оглашения приговора российские врачи написали президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо с призывом освободить художницу, страдающую рядом тяжелых хронических заболеваний, но реакции на их призыв не последовало.

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