МИД ФРГ не выявил нарушений в оказании помощи палестинцам

В Берлине опасались поступления средств гуманитарной помощи в руки террористов ХАМАС. Однако подтверждений этого в ходе 40-дневной проверки найти не удалось.

Министерство иностранных дел Германии провело тщательную проверку выплат помощи палестинским территориям и, по заявлению ведомства, не смогло выявить каких-либо злоупотреблений. "Проверка гуманитарной помощи палестинцам завершена, и не было выявлено никаких явных нарушений, связанных с возможной косвенной помощью террористическим организациям", - приводит агентство Reuters заявление МИД в Берлине в субботу, 18 октября.

Согласно отчету ведомства, всего в этом году Германия оказала гуманитарную помощь населению палестинских территорий на общую сумму около 161 млн евро.

Помощь на период проверки целиком не прекращалась

8 октября министерство экономического сотрудничества и развития Германии объявило, что кардинально пересмотрит свою работу по оказанию помощи палестинцам, а выплата средств на время проверки будет прекращена.

"И раньше много внимания уделялось тому, чтобы эта поддержка шла на пользу людям на палестинских территориях и делу мира, а не террористам. Но эти нападения на Израиль знаменуют ужасный переломный момент", - констатировала в этой связи глава министерства Свенья Шульце (Svenja Schulze). 10 октября она заявила, что этот вопрос будет обсуждаться с Иерусалимом, чтобы проекты развития Берлина "наилучшим образом служили миру в регионе и безопасности Израиля".

В то же время, по данным немецкого МИД, Германия весь период проверки продолжает оказывать палестинцам ту часть гуманитарной помощи, которая идет в основном на закупку продовольствия и здравоохранение, и проходит через ООН и международные неправительственные организации. На эти цели в 2023 году Германия уже выделила 73 млн евро.

Ранее в адрес БАПОР неоднократно выдвигались обвинения, касавшиеся, среди прочего, связей с ХАМАС и открыто антиизраильской деятельности. В частности, в 2014 году стало известно, что палестинские террористические организации тайно складировали ракеты в школах UNRWA, а в издаваемых агентством ООН школьных учебниках не признается право на существование Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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