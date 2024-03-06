МИД ФРГ раскритиковал угрозы РФ в адрес немецких журналистов. В Берлине подчеркнули, что российские журналисты могут свободно работать в Германии, и отметили, что Москва усиливает репрессии и дезинформацию.

МИД ФРГ раскритиковал угрозы властей РФ в адрес немецких журналистов, работающих в России. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства во вторник, 5 марта, заявил, что российские власти не только усиливают репрессии внутри страны, но и пытаются дестабилизировать демократические общества за рубежом с помощью пропаганды и дезинформации. "Угроза немецким корреспондентам в России, которые работают там на основании соответствующей аккредитации, является лишь очередным примером такого подхода", - цитирует слова спикера МИД ФРГ агентство dpa.

В Берлине также подчеркнули, что российские журналисты могут свободно и беспрепятственно работать в Германии, а решения о выдаче им виз принимаются в соответствии с законом. При этом представитель немецкого МИД напомнил о "постоянных и согласованных мерах по дезинформации и манипулированию информацией со стороны российских государственных медиа RT и Sputnik". С 2022 года они находятся под санкциями Евросоюза, и их деятельность в странах ЕС запрещена.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире онлайн-шоу "Соловьев Live": "Сразу хочу сказать - уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты". Захарова утверждала, что власти Германии якобы собираются выслать российских журналистов, не продлив им визы и аккредитации на работу в стране.

Посол ФРГ посетил МИД РФ на фоне скандала с прослушкой немецких офицеров

4 марта посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) посетил российский МИД. Российское государственное информагентство РИА "Новости" сообщило, что ему "заявили о недопустимости попыток немецких властей ограничивать деятельность российских журналистов и потребовали разъяснений по поводу обсуждения в разговоре офицеров бундесвера возможности удара по целям на территории России".

Сам Ламбсдорфф опроверг сообщения о вызове в МИД РФ в связи со скандалом из-за прослушки разговора немецких военных. "Это было приглашение к разговору о различных темах двусторонних отношений", - сказал он агентству dpa в понедельник, 4 марта. Немецкий дипломат уточнил, что встреча была запланирована еще до публикации перехваченных переговоров о ракетах TAURUS.

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