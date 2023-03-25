МИД ФРГ: Путин вновь занимается ядерным запугиванием

На 396-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 26 марта (время московское).

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За время войны в Украине Россия потеряла уже более 170 тысяч военнослужащих, в том числе за последние сутки - 660 человек, сообщил Генштаб ВСУ. Согласно его сведениям, на утро 26 марта общие боевые потери РФ ориентировочно составили:

личного состава - около 170550 (+660) человек ликвидировано,

танков - 3595 (+15) единиц,

боевых бронированных машин - 6947 (+15) единиц,

артиллерийских систем - 2631 (+8) единица,

РСЗО - 522 (+2) единицы,

средства ПВО - 277 (+1) единиц,

самолетов - 305 (+0) единиц,

вертолетах - 291 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+2) единиц,

крылатые ракеты - 911 (+0) единиц,

корабли/катера - 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн - 5486 (+3) единиц,

специальная техника - 282 (+3) единицы.

Данные уточняются, подчеркнули в украинском Генштабе.

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За прошедшие сутки российские силы нанесли по украинской территории 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили свыше 70 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. По его данным, основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском (в предыдущие дни в этом списке называлось и Шахтерское направление, теперь о нем речь не идет), где были отбиты более 85 атак.

В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов; были сбиты беспилотники типа "Орлан-10" и "Суперкам". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления и 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, украинское командование сообщает, что в Бердянске Запорожской области российские оккупационные власти выдали распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по захваченным территориям Запорожской области. Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и на транспортные средства при условии успешного прохождения фильтрации, отмечает Генштаб ВСУ.

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Правительство Германии расценило заявление президента России о будущем размещении ядерного оружия РФ в Беларуси как "очередную попытку ядерного запугивания". Приведенное Владимиром Путиным в качестве примера размещение ЯО в странах НАТО "вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага", объявленного Москвой, процитировало агентство dpa представителя министерства иностранных дел ФРГ. Кроме того, германский МИД напомнил о том, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

В Киеве сократили комендантский час

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Киев Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

В Киеве с 26 марта сократилась продолжительность комендантского часа. Теперь этот режим действует с 00.00 до 05.00 по местному времени (совпадает с московским). Во время комендантского часа выходить на улицу можно только с целью дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги, отметили в Киевской городской военной администрации.

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Евангелическая церковь Германии (EKD) может предоставить убежище россиянам, отказавшимся от участия в войне против Украины. Об этом председатель Совета EKD Аннетте Куршус (Annette Kurschus) заявила изданиям медиагруппы Funke. "Если бы какая-либо церковная община решила предоставить убежище россиянину, который не хочет идти на войну, я смогла бы понять это", - объяснила она. "Решение о предоставлении убежища остается за отдельными общинами", которые "очень внимательно" изучают каждый случай, добавила Куршус. По мнению главы Совета EKD, президент России Владимир Путин "сжигает собственный народ".

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"Международная кампания за запрещение ядерного оружия" (ICAN) осудила объявленное президентом России намерение разместить ядерное оружие РФ в Беларуси. Подобное обращение с ядерным оружием "значительно ухудшает ситуацию и чревато катастрофическими гуманитарными последствиями", подчеркнули в организации. Представители ICAN особо выделили "крайне высокую вероятность просчета" в свете войны в Украине.

Минобороны США не видит признаков подготовки РФ применения ядерного оружия

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Министерство обороны США отреагировало на слова президента России Владимира Путина о намерении РФ разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси. "Мы видели сообщения о заявлении России и продолжим наблюдать за этой ситуацией", - приводит агентство Reuters выдержку из заявления ведомства. В то же время Вашингтон не видит причин изменять собственную позицию по вопросу ядерного оружия, а также не видит признаки того, что Москва готовится применить этот тип оружия массового поражения.

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Украина направит на приобретение беспилотных летательных аппаратов для армии как минимум 20 млрд гривен (около полумиллиарда евро) в текущем году. Такие данные президент страны Владимир Зеленский привел в ежедневном видеообращении. "И это не предел", - подчеркнул он. Украинское правительство 24 марта приняло постановление о поддержке массового производства беспилотников в стране.

Хроника событий 25 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 марта 00.00 - 13.59 >>>

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