 МИД ФРГ: Германия стремится к перезагрузке отношений с США | Новости из Германии о Германии | DW | 25.10.2020

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Германия

МИД ФРГ: Германия стремится к перезагрузке отношений с США

Глава МИД Германии Хайко Мас заявил, что Европа должна учиться справляться с кризисами самостоятельно и быть готовой к меньшей вовлеченности США в мировую политическую повестку дня.

Хайко Мас

Хайко Мас призвал европейцев к большей самостоятельности

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал к "перезагрузке в трансатлантическом партнерстве" после президентских выборов в США  - вне зависимости от того, кто станет победителем. Независимо от исхода выборов Германия и Европа должны подготовиться к тому, что США будут "менее вовлечены в события в мире", написал Маас в гостевом комментарии в газете "Welt am Sonntag". Перезагрузка, по его словам, необходима, поскольку разногласия между США и Европой идут на пользу не только "Пекину и Москве, но также Тегерану и Пхеньяну".

Правительство Германии вскоре после выборов "обратится к Вашингтону с предложениями - в качестве вклада в новую, трансатлантическую повестку дня", - сообщил глава германского МИДа. "Нам нужно новое общее понимание глобальных "правил игры", которые в последние годы были нарушены различными сторонами ", - считает Мас. Это, на его взгляд, касается, в частности, скоординированной политики санкций, общей позиции по отношению к Китаю, сотрудничества во Всемирной торговой организации (ВТО)  или скоординированных действий на Западных Балканах.

Новые отношения между Европой и США, по мнению, Маса, должны также характеризоваться и умением европейцев "при необходимости справляться с кризисами самостоятельно". Целью должно стать достижение "европейского суверенитета", считает министр иностранных дел ФРГ. Это вовсе не означает отказа от трансатлантического партнерства, заверил политик. Напротив, "лишь Европа, "которая самостоятельно прилагает реальные усилия по защите собственных интересов безопасности, останется привлекательным партнером для США и в будущем", - констатировал Хайко Мас.

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    Автор: Томас Кольман


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