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МИД Франции: Система безопасности Европы должна учитывать РФ

Жан Рофе
4 сентября 2023 г.

Россия существует и будет существовать, и при создании архитектуры безопасности в Европе нужно учитывать в том числе и ее интересы, считает Катрин Колонна.

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Глава МИД Франции Катрин Колонна (фото из архива)
Катрин Колонна (фото из архива)Фото: Resul Rehimov/AA/picture alliance

Новая система безопасности в Европе должна быть создана с учетом интересов всех стран, в том числе и России. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde, опубликованном в воскресенье, 3 сентября.

"Я понимаю, что ситуация, в которой оказалась Украина, заставляет ее крайне негативно относиться к России. Мы негативно относимся не к России, а к ее поведению, к российской агрессии, которая должна быть побеждена ради Украины и ради мира и безопасности во всем мире", - сказала Колонна.

Глава МИД подчеркнула, что "Россия существует и продолжит существовать". "Действительность, история и география показывают, что значительная часть страны находится на европейском континенте. Нам придется вместе с Россией найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех в сфере обеспечения стабильности", - сказала она.

Однако это не означает, что Украина "не вступит в НАТО", отметила Колонна, добавив, что Запад продолжит поддерживать Украину, "чтобы она смогла полностью восстановить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность".

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Сайт Le Monde

Интервью главы МИД Франции Катрин Колонны
www.lemonde.fr
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