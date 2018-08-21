 Microsoft пресекла попытки хакеров из РФ создать фейковые сайты в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2018

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Мир

Microsoft пресекла попытки хакеров из РФ создать фейковые сайты в США

Хакеры, связанные с российским правительством, создали шесть фейковых сайтов, якобы принадлежащих Сенату США и двум политическим институтам, сообщила американская компания.

Хакер

Компания Microsoft пресекла попытки хакеров, связанных с российским правительством, создать фейковые домены, которые имитируют сайты американских госучреждений и консервативных политических организаций, выступающих в поддержку демократии. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге вечером в понедельник, 20 августа.

Подразделение DCU, занимающееся в Microsoft борьбой с киберпреступностью, по решению суда на прошлой неделе выявила и взяла под контроль шесть фейковых сайтов, из которых три якобы принадлежат Сенату США, а другие три имитируют сайт Microsoft Office 365, института Хадсона и Международного республиканского института.

Microsoft: Действия хакеров связаны с выборами в Конгресс

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Немецкая контрразведка уверена в том, что как минимум одну кибератаку на компьютерные сети в ФРГ совершили спецслужбы РФ. В Берлине планируют принимать активные ответные меры. (22.06.2018)

В компании считают, что за созданием фейковых сайтов стоит хакерская группа Strontium, которая также известна как Fancy Bear и APT28. Microsoft связывает ее действия с предстоящими в ноябре текущего года промежуточными выборами в Конгресс США. Несмотря на предпринятые шаги, компания предупреждает о продолжающейся активности хакеров, направленной против официальных лиц, политиков, политических групп и аналитических центров, поддерживающих различные политические партии в США, говорится в заявлении. По данным компании, хакеры продолжают действовать так же, как и перед выборами в США в 2016-м и во Франции в 2017 году.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, а также несколько комитетов Конгресса расследуют предполагаемое вмешательство РФ в выборы. В июле нынешнего года министерство юстиции США официально обвинило 12 граждан России "в совершении преступлений, направленных на вмешательство в президентские выборы в США". В Минюсте утверждают, что россияне участвовали во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

США намерены вводить санкции против иностранных граждан и структур за вмешательство в американские выборы. Решение о подобных санкциях в отношении России может быть принято в ближайшее время.

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  • пробирки с допинг-пробами под замком

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    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


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Взлом правительственных сетей Германии: почему под подозрение попали российские хакеры? (01.03.2018)

 

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Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

Ссылки в интернете

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/08/20/we-are-taking-new-steps-against-broadening-threats-to-democracy/

Аудио- и видеофайлы по теме

Взлом правительственных сетей Германии: почему под подозрение попали российские хакеры? (01.03.2018)  

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