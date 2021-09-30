Международный суд ООН вскоре рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана

Международный суд ООН с 14 по 19 октября проведет слушания в рамках иска о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поданного Арменией к Азербайджану. Об этом сообщила в четверг, 20 сентября, пресс-служба суда.

Как отмечается в этом пресс-релизе, слушания 14-15 октября будут связаны с требованием Армении ввести против Азербайджана временные обеспечительные меры, а слушания 18-19 октября - со схожим требованием Азербайджана, касающемся уже Армении.

"Ввиду текущей пандемии COVID-19 заседания будут проводиться в гибридном формате. - добавили в суде. - Некоторые судьи примут участие в слушаниях лично, другие подключатся по видеосвязи. Представители сторон также смогут принять участие в слушаниях либо лично, либо по видеосвязи".

Иски Еревана и Баку друг к другу

После того как 16 сентября Армения обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, правительство в Баку на прошлой неделе подало встречный иск. Азербайджан обвиняет Армению в том числе в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как и Армения, Азербайджан требует принять чрезвычайные меры для защиты прав своих жителей.

Обстановка на границе двух враждующих друг с другом государств вновь накалилась после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, завершившегося в 2020 году при посредничестве России. В последние несколько месяцев между армянскими и азербайджанскими военнослужащими периодически происходили перестрелки.

За шесть недель боев за Нагорный Карабах погибли более 6500 человек. Согласно договоренности о прекращении боевых действий, Армения была вынуждена уступить Азербайджану большие территории, которые на протяжении десятилетий находились под ее контролем.

Судебная тяжба в Гааге станет новым этапом конфликта между Баку и Ереваном. Рассмотрение дела в Международном суде ООН может занять несколько лет.

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