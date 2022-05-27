Международную Букеровскую премию впервые получил написанный на хинди роман

Роман индийской писательницы Гитанджали Шри "Могила из песка" (Tomb of Sand) стал лауреатом Международной Букеровской премии, сообщили организаторы премии в пятницу, 27 мая.

"Могила из песка" - первая книга, изначально написанная на каком-либо из языков Индии, получившая Международную Букеровскую премию, и первый переведенный с хинди роман, отмеченный этой наградой", - говорится на сайте премии.

"Увлекательный, забавный и совершенно оригинальный" роман посвящен приключениям 80-летней женщины, которая "неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь", пишут организаторы премии. В книге отражен "протест против разрушительного воздействия границ и ограничений - будь то границы между религиями, странами или полами", говорится в решении жюри. На английский язык роман перевела Дейзи Рокуэлл.

Гитанджали Шри родилась в индийской Майнпури в 1957 году. "Песчаная гробница" - первая из ее книг, опубликованных в Великобритании. Всего она написала три романа и выпустила сборник рассказов.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году в качестве дополнения к Букеровской премии. Ее вручают за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тыс. фунтов стерлингов. Приз делится пополам с переводчиком. Всем вошедшим в шорт-лист авторам и переводчикам выплачивают по тысяче фунтов стерлингов. Лауреатом Букеровской премии в 2021 год стал южноафриканский писатель и драматург Дэймон Галгутза роман "Обещание" ("The Promise").

Смотрите также:

Немецкие Дома творчества за границей Вилла Тарабайя в Стамбуле "Вилла Тарабайя" (Villa Tarabaya) - самый молодой немецкий Дом творчества за пределами Германии. Он действует всего год. Его импозантное здание, в свое время подаренное Османской империей последнему кайзеру Германии, стоит на европейском берегу Босфора в Стамбуле. Когда-то в нем располагалась летняя резиденция германского посла в Османской империи.

Немецкие Дома творчества за границей В разгар "турецкой весны" Открытие художественной академии "Вилла Тарабайя" состоялось в 2012 году во время политических волнений в Турции. Дом творчества находится всего в 20 километрах от стамбульской площади Таксим, где начались протесты против авторитарной политики турецкого премьера Эрдогана. Так что первые стипендиаты "Виллы Тарабайя" стали очевидцами "турецкой весны".

Немецкие Дома творчества за границей Вилла Массимо в Риме "Вилла Массимо" (Villa Massimo) - так называется первая немецкая художественная академия за пределами Германии. Ее основал берлинский предприниматель, большой почитатель искусства и меценат Эдуард Арнольд (Eduard Arnold). Эту роскошную виллу и художественные мастерские он построил в 1910 году. Так у Германии появился свой Дом творчества в Риме.

Немецкие Дома творчества за границей Манящая Италия Италия всегда притягивала немецких художников, композиторов, литераторов. А стать стипендиатом "Виллы Массимо" - это значит жить и работать в Риме целый год. Десять человек ежегодно удостаиваются такой чести. В числе тех, кто в свое время здесь творил, нобелевский лауреат, поэт и прозаик Герта Мюллер (Herta Müller).

Немецкие Дома творчества за границей Вилла Аврора в Лос-Анджелесе Свой творческий центр есть у немецких писателей, художников, композиторов и в Калифорнии. Это "Вилла Аврора" (Villa Aurora), которую приобрел в 1943 году бежавший от нацистов в США известный немецкий писатель Лион Фейхтвангер (Lion Feuchtwanger). Здесь он провел свои последние годы. Уже при его жизни здесь собирались покинувшие нацистскую Германию интеллектуалы.

Немецкие Дома творчества за границей Памятник истории и культуры Сегодня "Вилла Аврора" имеет статус памятника истории и культуры и находится под защитой государства. С 1995 года здесь располагается Дом творчества, стипендии которого предоставляются художникам, писателям, композиторам, а также журналистам-диссидентам со всего света. Апогеем года становится гламурная вечеринка, проводимая в честь вручения кинопремии "Оскар".

Немецкие Дома творчества за границей Вилла Камогава в Киото Открытие этой творческой резиденции в Киото состоялось в 2011 году по случаю 150-летия установления дипломатических отношений между Германией и Японией. "Вилла Камогава" (Villa Kamogawa) находится в ведении Немецкого культурного центра имени Гете (Goethe-Institut). Ее стипендиаты - деятели культуры и искусства, в своем творчестве обращавшиеся к японской тематике. Автор: Айгюль Чизмечиоглу, Наталия Королева

