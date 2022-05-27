 Международную Букеровскую премию впервые получил написанный на хинди роман | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2022

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Европа

Международную Букеровскую премию впервые получил написанный на хинди роман

"Блестящий роман об Индии и ее разделении", как описало книгу жюри, стал первым переведенным с хинди произведением, удостоенным этой премии.

Лауреат Международной Букеровской премии 2022 года Гитанджали Шри.

Лауреат Международной Букеровской премии 2022 года Гитанджали Шри.

Роман индийской писательницы Гитанджали Шри "Могила из песка" (Tomb of Sand) стал лауреатом Международной Букеровской премии, сообщили организаторы премии в пятницу, 27 мая.

"Могила из песка" - первая книга, изначально написанная на каком-либо из языков Индии, получившая Международную Букеровскую премию, и первый переведенный с хинди роман, отмеченный этой наградой", - говорится на сайте премии.

"Увлекательный, забавный и совершенно оригинальный" роман посвящен приключениям 80-летней женщины, которая "неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь", пишут организаторы премии. В книге отражен "протест против разрушительного воздействия границ и ограничений - будь то границы между религиями, странами или полами", говорится в решении жюри. На английский язык роман перевела Дейзи Рокуэлл.

Гитанджали Шри родилась в индийской Майнпури в 1957 году. "Песчаная гробница" - первая из ее книг, опубликованных в Великобритании. Всего она написала три романа и выпустила сборник рассказов.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году в качестве дополнения к Букеровской премии. Ее вручают за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тыс. фунтов стерлингов. Приз делится пополам с переводчиком. Всем вошедшим в шорт-лист авторам и переводчикам выплачивают по тысяче фунтов стерлингов. Лауреатом Букеровской премии в 2021 год стал южноафриканский писатель и драматург Дэймон Галгутза роман "Обещание" ("The Promise").

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