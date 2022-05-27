Международную Букеровскую премию впервые получил написанный на хинди роман

Роман индийской писательницы Гитанджали Шри "Могила из песка" (Tomb of Sand) стал лауреатом Международной Букеровской премии, сообщили организаторы премии в пятницу, 27 мая.
"Могила из песка" - первая книга, изначально написанная на каком-либо из языков Индии, получившая Международную Букеровскую премию, и первый переведенный с хинди роман, отмеченный этой наградой", - говорится на сайте премии.
"Увлекательный, забавный и совершенно оригинальный" роман посвящен приключениям 80-летней женщины, которая "неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь", пишут организаторы премии. В книге отражен "протест против разрушительного воздействия границ и ограничений - будь то границы между религиями, странами или полами", говорится в решении жюри. На английский язык роман перевела Дейзи Рокуэлл.
Гитанджали Шри родилась в индийской Майнпури в 1957 году. "Песчаная гробница" - первая из ее книг, опубликованных в Великобритании. Всего она написала три романа и выпустила сборник рассказов.
Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году в качестве дополнения к Букеровской премии. Ее вручают за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тыс. фунтов стерлингов. Приз делится пополам с переводчиком. Всем вошедшим в шорт-лист авторам и переводчикам выплачивают по тысяче фунтов стерлингов. Лауреатом Букеровской премии в 2021 год стал южноафриканский писатель и драматург Дэймон Галгутза роман "Обещание" ("The Promise").
Смотрите также:
-
Немецкие Дома творчества за границей
Вилла Тарабайя в Стамбуле
"Вилла Тарабайя" (Villa Tarabaya) - самый молодой немецкий Дом творчества за пределами Германии. Он действует всего год. Его импозантное здание, в свое время подаренное Османской империей последнему кайзеру Германии, стоит на европейском берегу Босфора в Стамбуле. Когда-то в нем располагалась летняя резиденция германского посла в Османской империи.
-
Немецкие Дома творчества за границей
В разгар "турецкой весны"
Открытие художественной академии "Вилла Тарабайя" состоялось в 2012 году во время политических волнений в Турции. Дом творчества находится всего в 20 километрах от стамбульской площади Таксим, где начались протесты против авторитарной политики турецкого премьера Эрдогана. Так что первые стипендиаты "Виллы Тарабайя" стали очевидцами "турецкой весны".
-
Немецкие Дома творчества за границей
Вилла Массимо в Риме
"Вилла Массимо" (Villa Massimo) - так называется первая немецкая художественная академия за пределами Германии. Ее основал берлинский предприниматель, большой почитатель искусства и меценат Эдуард Арнольд (Eduard Arnold). Эту роскошную виллу и художественные мастерские он построил в 1910 году. Так у Германии появился свой Дом творчества в Риме.
-
Немецкие Дома творчества за границей
Манящая Италия
Италия всегда притягивала немецких художников, композиторов, литераторов. А стать стипендиатом "Виллы Массимо" - это значит жить и работать в Риме целый год. Десять человек ежегодно удостаиваются такой чести. В числе тех, кто в свое время здесь творил, нобелевский лауреат, поэт и прозаик Герта Мюллер (Herta Müller).
-
Немецкие Дома творчества за границей
Вилла Аврора в Лос-Анджелесе
Свой творческий центр есть у немецких писателей, художников, композиторов и в Калифорнии. Это "Вилла Аврора" (Villa Aurora), которую приобрел в 1943 году бежавший от нацистов в США известный немецкий писатель Лион Фейхтвангер (Lion Feuchtwanger). Здесь он провел свои последние годы. Уже при его жизни здесь собирались покинувшие нацистскую Германию интеллектуалы.
-
Немецкие Дома творчества за границей
Памятник истории и культуры
Сегодня "Вилла Аврора" имеет статус памятника истории и культуры и находится под защитой государства. С 1995 года здесь располагается Дом творчества, стипендии которого предоставляются художникам, писателям, композиторам, а также журналистам-диссидентам со всего света. Апогеем года становится гламурная вечеринка, проводимая в честь вручения кинопремии "Оскар".
-
Немецкие Дома творчества за границей
Вилла Камогава в Киото
Открытие этой творческой резиденции в Киото состоялось в 2011 году по случаю 150-летия установления дипломатических отношений между Германией и Японией. "Вилла Камогава" (Villa Kamogawa) находится в ведении Немецкого культурного центра имени Гете (Goethe-Institut). Ее стипендиаты - деятели культуры и искусства, в своем творчестве обращавшиеся к японской тематике.
Автор: Айгюль Чизмечиоглу, Наталия Королева