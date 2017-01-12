 Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 10.11.2021

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Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021)

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.

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