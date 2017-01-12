Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021)

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Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.
На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?
По данным Варшавы, попытки силового пересечения польско-белорусской границы большими группами нелегальных мигрантов удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников погранслужбы и военнослужащих Польши.
До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
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