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Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021)

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.