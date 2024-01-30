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Директор музея назвала Флоренцию "проституткой"

Вера Фридрих
30 января 2024 г.

"Когда город уже стал проституткой, ему трудно снова превратиться в девственницу", - заявила директор флорентийского музея Академии изящных искусств, немка Сесилия Холльберг. Итальянцы возмущены.

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Сесилия Холльберг
Сесилия Холльберг - директор флорентийского музея Академии изящных искусств на фоне мраморного Давида, работы выдающегося итальянского скульптора Микеланджело БуонарротиФото: Alessandra Tarantino/AP/picture alliance

Директор флорентийского Художественного музея Академии изящных искусств, немка Сесилия Холльберг (Cecilie Hollberg), выступив перед журналистами в понедельник, 29 января, позволила себе критический комментарий в отношении Флоренции: "Когда город уже стал проституткой, ему трудно снова превратиться в девственницу". Позже она извинилась за свои слова и пояснила, что имела в виду. Речь, как оказалось, шла о том, что город сильно страдает от туризма, а этого хотелось бы избежать. По убеждению Холльберг, если сейчас не принять меры, потом будет слишком поздно.

Город Флоренция - один из самых посещаемых в Италии. Стоимость жизни там очень высока. На пресс-конференции Холльберг также заявила: "Флоренция очень красива. Мне бы хотелось, чтобы город вернули его жителям и чтобы он не был задавлен туризмом". После того, как ее слова наделали много шума, она заявила, что очень любит Флоренцию - просто нашла для выражения этой любви "неверные слова": "Я совершенно не хотела никого обидеть - и уж точно не флорентийцев". Однако они обиделись и крайне возмущены. 

Один из самых известных экспонатов музея Академии изящных искусств - оригинал мраморного Давида работы выдающегося итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти, который впервые был представлен публике во Флоренции в 1504 году. Сесилия Холльберг руководит флорентийским музеем с 2015 года. Местные чиновники уже пообещали в ответ на оскорбление подвергнуть проверке ее деятельность на посту директора.

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