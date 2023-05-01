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Фото: picture-alliance/dpa/S. Goya
КонфликтыУкраина

Помощь Украине в апреле превысила 5,5 млрд долларов

Жан Рофе
7 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 мая.

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На 432-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 1 мая (время московское).

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Украинские военные пошли в контратаку в Бахмуте Донецкой области, заставив противника покинуть некоторые позиции, сообщил командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский. "На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях", - цитирует Сырского действующий при министерстве обороны Украины Military Media Center . По словам командующего, ситуация довольно сложная. "Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", - добавил Сырский.

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В Украину прибыли авиационные ракеты американского производства Zuni, сообщило агентство УНИАН. Командующий воздушными силами страны Николай Олещук опубликовал в Telegram-канале фотографию самолета Су-25, под крыльями которого подвешены эти ракеты. В начале января власти США анонсировали передачу Украине 4 тысяч неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля". Они были включены в новый пакет американской военной помощи Украине на общую сумму 2,85 млрд долларов.

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Ожидая успеха полномасштабной войны против Украины, президент РФ Владимир Путин не назначил единого командующего войсками, участвующими во вторжении, так как хотел объявить завоевание территорий соседней страны личной геополитической победой, считает американский Институт изучения войны (ISW). В очередном аналитическом обзоре говорится, что решение Путина вторгнуться в Украину без четкой, осмысленной командной структуры и его нежелание назначать командующего военными действиями оказали долгосрочное влияние на управление российскими подразделениями в Украине. Используя официальные заявления Москвы, а также неподтвержденные сообщения российских, украинских и западных источников, эксперты ISW также обращают внимание на часто проводимые президентом РФ перестановки в командовании войсками. По их мнению, такие кадровые решения привели к тому, что российские силы становятся все более раздробленными, а командные структуры - дезорганизованными, и это подрывает способность ВС РФ вести сплоченные военные действия в Украине.

Международная помощь Украине в апреле превысила 5,5 млрд долларов

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За прошедший месяц в бюджет Украины поступило более 5,5 млрд долларов США от международных партнеров, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. Объем международной помощи с начала года составил 16,5 млрд долларов США.

Хроника событий 1 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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