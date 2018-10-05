 #MeToo, #ЯБоюсьМужчин, #aufschrei: как женщины используют хештеги для борьбы за свои права | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.10.2019

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Культура и стиль жизни

#MeToo, #ЯБоюсьМужчин, #aufschrei: как женщины используют хештеги для борьбы за свои права

Все больше женщин в мире использует силу интернета, чтобы привлечь внимание общественности к гендерным проблемам. DW рассказывает, какие фразы произвели самый большой эффект.

Демонстрация под девизом Me Too в Германии (Imago/Bildgehege)

#ЯНеХотелаУмирать и #ЯБоюсьМужчин в России

В июле 2019 года активистка Алена Попова и блогер Александра Митрошина запустили в Instagram акцию за принятие закона о предотвращении домашнего насилия. Идею поддержали другие женщины-авторы популярных блогов, и участницы сфотографировались в гриме, имитирующем следы побоев. На теле каждой была надпись "Я не хотела умирать". Впоследствии эту фразу использовали в качестве хештега для кампании в Instagram.

В октябре в Госдуме прошли слушания законопроекта в защиту жертв домашнего насилия, хотя это уже не первая попытка привлечь депутатов к решению проблемы. Предложение активистов рассматривали в нижней палате парламента еще в 2016 году, но тогда документ не прошел даже первого чтения. Авторы рассчитывают, что сейчас проект примут, "вопрос только в том, в какой редакции".

В середине октября в Рунете возник еще один крупный флешмоб - #ЯБоюсьМужчин. Подписчицы делятся историями о домогательствах и домашнем насилии. Хештег стал трендом российского сегмена Twitter. Как ответ на него в соцсети развернулась не менее масштабная кампания представителей сильного пола #ЯБоюсьЖенщин. 

#aufschrei - дебаты о сексизме в Германии

В 2013 году немецкая общественность горячо обсуждала проблему сексизма. Спусковым крючком послужила статья в журнале Stern с рассказом журналистки Лауры Химмельрайх (Laura Himmelreich) о ее встрече с представителем Свободной демократической партии Германии Райнером Брюдерле (Rainer Brüderle): "Взгляд Брюдерле скользил по моей груди". Потом он сказал: "Вам был бы впору дирндль". Поясним: для этого традиционного женского костюма немецкоговорящих альпийских регионов характерны корсаж или облегающий лиф.

Контекст

Юрист и соавтор законопроекта о предотвращении домашнего насилия Алена Попова рассказала DW, как изменилась ситуация в России после декриминализации побоев и почему Госдума медлит с принятием закона. (21.10.2019)

Власти РФ перехватывают у гражданских активистов резонансные темы - такие, как борьба с домашним насилием. Пытаясь сохранить монополию, они мешают решать проблемы, пишет Иван Преображенский. (22.10.2019)

Журналистка Сандра Мюллер обвинила в 2017 году тогдашнего гендиректора французского телеканала Equidia Эрика Бриона в сексуальных домогательствах. Теперь Брион требует компенсации за моральный ущерб. (29.05.2019)

Агрессивно настроенные радикальные группировки часто организуются посредством интернет-форумов. Механизмы функционирования таких ресурсов в сети изучала DW. (09.02.2016)

Участники пикетов выступили за принятие закона о профилактике насилия в семье и поддержали фигуранток дела сестер Хачатурян. (28.09.2019)

Бывший голливудский продюсер выплатит женщинам, пострадавшим от его сексуальных домогательств, 44 млн долларов. Это соглашение, однако, касается лишь гражданского, но не уголовного дела против Вайнштейна. (24.05.2019)

В тот же день немецкая феминистка Анна Вицорек (Anne Wizorek) инициировала хештег #aufschrei  ("выкрик"), под которым десятки тысяч женщин заявили, что имели дело с бытовым сексизмом. Из соцсетей тема перешла в популярные СМИ и политическую сферу. Такого эффекта в Германии на тот момент не производил ни один хештег.

#MeToo: от киноиндустрии к политике

Пожалуй, самой резонансной кампанией по борьбе за права женщин в сети стал флешмоб под девизом #Me Too ("Я тоже"). История началась в октябре 2017 года, когда американское издание New York Times опубликовало материал об обвинениях кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Спустя 10 дней актриса Алисса Милано (Alyssa Milano) поделилась в Twitter идеей подруги о том, чтобы женщины, пережившие подобное, указывали в статусе фразу Me Too - "Я тоже" (впервые ее использовала в 2006 году общественник Тарана Бёрк в MySpace). За Милано последовали тысячи женщин. Спустя несколько месяцев дебаты вокруг киноиндустрии с хештегом  #MeToo переросли в широкую дискуссию о сексизме, злоупотреблении властью и проблеме гендерного неравенства во всей сфере культуры.

Хештеги используют для борьбы за права женщин и в других странах.

#MyStealthyFreedom против принуждения к хиджабу в Иране

В мае 2014 года ирано-американская журналистка Маси Алинеджад (Masih Alinejad) выложила в Facebook фотографии из Лондона, на которых она была без платка на голове. Несколько человек написали автору, что не нужно раздражать женщин, живущих в Иране без этой свободы. Алинеджад ответила: "Если вы женщина и не считаете необходимым принудительное вуалирование, вы будете тайно создавать себе свободу, неважно, где вы находитесь, чтобы принуждение не уничтожило вас". К этому посту журналистка добавила фотографию, на которой она без платка едет за рулем автомобиля в Иране в 2009 году.

Из-за огромного резонанса Маси Алинеджад решила публиковать больше снимков своей "тайной свободы" в период проживания в Иране. Так возникла кампания #MyStealthyFreedom ("Моя тайная свобода"), к которой присоединилось больше миллиона подписчиц. Алинеджад до сих пор публикует под этим хештегом фотографии и видео жительниц Ирана, которые пытаются противостоять на родине строгим требованиям к одежде и присылают ей свои снимки без платка.

#AintNoCinderella в знак женского негодования в Индии

В августе 2017 года молодая индийская женщина написала в Facebook о том, как ночью по пути домой ее преследовали двое мужчин, и она испугалась похищения. Когда случай получил огласку, к обсуждению подключился представитель правоконсервативной общенациональной партии БДП ("Бхаратия джаната парти"), поставив под вопрос поведение женщины. В частности, политик обратил внимание, что она находилась на улице после полуночи.

Этот комментарий вызвал возмущение женщин по всей стране. Под хештегом #AintNoCinderella ("Я не золушка") жительницы страны начали выкладывать в Twitter фото, сделанные во время отдыха в ночное время. Таким способом женщины выражали протест против патриархальных структур в Индии.

В Аргентине под девизом Ni Una Menos протестуют против преднамеренных убийств женщин на почве ненависти (DW/ Ignacio Torres)

#NiUnaMenos & #NiUnaMas против фемицида в Аргентине

В июне 2015-го тысячи жительниц Аргентины вышли на улицы страны под девизом #NiUnaMenos ("Ни одной [женщиной] меньше"), чтобы выразить протест против фемицида - преднамеренных убийств представительниц слабого пола на почве ненависти. Как правило, преступления совершают партнеры, бывшие любовники или близкие родственники.

Сегодня #NiUnaMenos - широкое движение, которое распространилось на другие латиноамериканские государства (Чили, Перу, Уругвай) и регулярно выводит на улицы тысячи протестующих. В сети женский гнев находит выражение в хештегах #NiUnaMenos и #NiUnaMas ("Больше ни одной"), что не в последнюю очередь способствует распространению протестной волны.

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    Автор: Никита Баталов


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