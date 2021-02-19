 Германия готова к перезагрузке трансатлантических отношений | Новости из Германии о Германии | DW | 19.02.2021

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Германия

Германия готова к перезагрузке трансатлантических отношений

Канцлер ФРГ, выступая на мюнхенской конференции, предложила США выработать совместную стратегию в отношении России и Китая.

Участники Мюнхенской конференции по безопасности

Участники Мюнхенской конференции по безопасности

Германия готова к перезагрузке отношений с США, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Дел очень много. Германия готова открыть новую главу в трансатлантическом партнерстве", - отметила Меркель, выступая в пятницу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава немецкого правительства предложила президенту США Джо Байдену тесное сотрудничество в решении стратегических задач в отношении Китая и России, а также призвала выработать совместный план действий. "Интересы не всегда будут одинаковыми, у меня здесь нет никаких иллюзий", - указала Меркель и призвала одновременно открыто говорить о разногласиях. Но "обширный и крепкий совместный фундамент" при этом создают единые ценности и убеждение в дееспособности демократии, подчеркнула канцлер ФРГ.

Общая стратегия в отношении России

По ее словам, в отношении России важно выработать единую трансатлантическую повестку. В ее рамках необходимо предлагать Москве диалог, но при этом четко заявлять о разногласиях, отметила Меркель. Она также напомнила, что в последние годы не удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта вокруг соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, "Россия втягивает все больше стран Европейского Союза в гибридные противостояния", указала немецкий канцлер.

Кроме того, Меркель выступила за укрепление международных организаций, в частности Всемирного банка, Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного валютного фонда (МВФ). Она подтвердила намерение Берлина увеличить долю военных расходов Германии до 2 процентов годового ВВП страны.

Германия готова продлить мандат бундесвера в Афганистане

Одновременно Меркель заявила о возможности продлить срок полномочий бундесвера на Гиндукуше. "Германия готова дольше оставаться в Афганистане, если это послужит успеху миссии", - отметила канцлер ФРГ. Миротворческая операция должна предоставить шанс демократическим силам в Афганистане, подчеркнула она. 

Из-за пандемии Мюнхенская конференция по безопасностив этом году проходит в режиме онлайн. В ней участвуют европейские лидеры, а также президент США Джо Байден.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Берлин рад Байдену: Ангела Меркель поздравила 46 президента США одной из первых

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