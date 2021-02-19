Германия готова к перезагрузке трансатлантических отношений

Германия готова к перезагрузке отношений с США, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Дел очень много. Германия готова открыть новую главу в трансатлантическом партнерстве", - отметила Меркель, выступая в пятницу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава немецкого правительства предложила президенту США Джо Байдену тесное сотрудничество в решении стратегических задач в отношении Китая и России, а также призвала выработать совместный план действий. "Интересы не всегда будут одинаковыми, у меня здесь нет никаких иллюзий", - указала Меркель и призвала одновременно открыто говорить о разногласиях. Но "обширный и крепкий совместный фундамент" при этом создают единые ценности и убеждение в дееспособности демократии, подчеркнула канцлер ФРГ.

Общая стратегия в отношении России

По ее словам, в отношении России важно выработать единую трансатлантическую повестку. В ее рамках необходимо предлагать Москве диалог, но при этом четко заявлять о разногласиях, отметила Меркель. Она также напомнила, что в последние годы не удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта вокруг соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, "Россия втягивает все больше стран Европейского Союза в гибридные противостояния", указала немецкий канцлер.

Кроме того, Меркель выступила за укрепление международных организаций, в частности Всемирного банка, Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного валютного фонда (МВФ). Она подтвердила намерение Берлина увеличить долю военных расходов Германии до 2 процентов годового ВВП страны.

Германия готова продлить мандат бундесвера в Афганистане

Одновременно Меркель заявила о возможности продлить срок полномочий бундесвера на Гиндукуше. "Германия готова дольше оставаться в Афганистане, если это послужит успеху миссии", - отметила канцлер ФРГ. Миротворческая операция должна предоставить шанс демократическим силам в Афганистане, подчеркнула она.

Из-за пандемии Мюнхенская конференция по безопасностив этом году проходит в режиме онлайн. В ней участвуют европейские лидеры, а также президент США Джо Байден.

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