Меркель вручат орден, но споры об ее наследии продолжаются

Достойна ли экс-канцлер Ангела Меркель высшей награды ФРГ? Споры на этот счет возникли на фоне вручения Меркель ордена. Одни говорят о 16 потерянных годах, другие утверждают, что политикам не хватает ее авторитета.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) 17 апреля 2023 года в своей резиденции, в берлинском замке Бельвю, вручит бывшему канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) высшую награду Германии. На этом фоне в Германии продолжаются споры о политическом наследии Меркель. Одни считают годы ее пребывания на посту канцлера упущенной возможностью, другие отдают должное за то, что она смогла защитить статус-кво в период огромных потрясений.

Высшая награда для Меркель

Президент страны, занимающий в ФРГ во многом символическую должность, тем не менее, может награждать лиц орденами и медалями "за выдающиеся заслуги перед нацией". Орден "За заслуги перед Федеративной республикой Германия" с 1951 года "вручается немцам, а также иностранцам, за достижения в политической, экономической, социальной или интеллектуальной сфере", отмечается в сообщении канцелярии главы государства. Орден не подразумевает какое-либо финансовое вознаграждение.

Высшая степень ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия" вручается иностранным деятелям и президентам ФРГ Фото: picture-alliance/dpa

В то время как более 260 тыс. человек получили орден "За заслуги" той или иной степени Ангела Меркель станет лишь третьей, кто удостоен Большого креста в специальном исполнении - второй степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Особая степень Большого креста - высшая степень ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия" вручается иностранным высокопоставленным лицам и президентам ФРГ.

Проблематичное наследие Ангелы Меркель

Предшественники Меркель, удостоенные такой же награды, были канцлерами тогдашней Западной Германии и принадлежали к той же консервативной партии, что и она, - Христианско-демократическому союзу. Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), первый лидер страны после разгрома нацизма, был награжден Большим крестом в специальном исполнении в 1954 году. Гельмут Коль (Helmut Kohl), который руководил объединением Германии и дал добро на введение евро вместо немецкой марки, был удостоен этой награды в 1998 году.

Галерея немецких канцлеров Фото: Jens Büttner/picture alliance/dpa

Аденауэр и Коль руководили в судьбоносные периоды послевоенной истории Германии. Независимо от политических взглядов и последствий их решений, они были вынуждены делать "смелый" политический выбор, сказал DW Альбрехт фон Люкке (Albrecht von Lucke), обозреватель ежемесячного политического журнала Blätter für deutsche und internationale Politik.

По его мнению, Меркель не поднялась до такого уровня лидерства. Публицист назвал ее пребывание у власти "эпохой 16 потерянных лет". "Мы только начинаем понимать, насколько проблематичным является наследие Ангелы Меркель, - сказал он. - Вручение Ангеле Меркель такой награды сейчас совершенно преждевременно и не является правильным. До сих пор не ясно, в чем ее заслуги и в чем ее неудачи".

За что критикуют Меркель

Война России против Украины, начавшаяся вскоре после ухода Меркель с поста главы правительства ФРГ, несколько затушевала ту широкую поддержку, которой она пользовалась как внутри страны, так и за рубежом, пока находилась у власти. Критики говорят, что Меркель была слишком мягкой по отношению к России, в то время как растущая энергетическая зависимость Берлина от Москвы во время правления Меркель, несомненно, была ошибкой.

Германия поддерживала тесные экономические, энергетические и культурные связи с Россией Фото: Matthias Hiekel/dpa/picture-alliance

Защитники Меркель отмечают, что ее политика в отношении России мало чем отличается от политики других глав правительств, независимо от того, к какой партии они принадлежали. Германия давно поддерживала более тесные экономические, энергетические и культурные связи с Россией, чем многие европейские союзники Берлина, часто к неудовольствию последних. В 2022 году, в редком публичном выступлении после ухода со своего поста, Меркель осудила войну России против Украины, но высказалась в защиту своих дипломатических усилий. "Поэтому я не буду извиняться", - сказала она аудитории в Берлине.

Другим пунктом критики является то, что при Меркель, прозванной "климатическим канцлером", Германия часто не достигала своих собственных целей по сокращению выбросов парниковых газов.

В фокусе общественного внимания

Одной из заслуг Меркель ее сторонники считают роль экс-канцлера в политике ЕС. "Ей удалось сохранить ЕС и укрепить его в непростые времена", - сказал DW Лукас Шрамм (Lucas Schramm), политолог из мюнхенского Университета Людвига Максимилиана.

Кризис беженцев - один из многих вызовов за время правления Ангелы Меркель Фото: Sean Gallup/Getty Images

Банковский кризис и миграционный кризис - все это обрушилось на Европейский Союз при Меркель. Великобритания вышла из состава ЕС, а Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе открыто враждебно относились к Евросоюзу.

"Современные главы государств и правительств недавно говорили, что Меркель не хватает на европейских саммитах из-за ее авторитета", - сказал Шрамм.

Споры о наследии Меркель еще далеко не закончены и зависят от событий, которые еще происходят. Тем не менее, заслуженное или преждевременное, решение о награждении Большим крестом в специальном исполнении возвращает экс-канцлера в центр общественного внимания. Хотя этого она старалась избегать и во время своего правления и после ухода с поста канцлера.

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