 Меркель прервала молчание: жесткие слова о Путине, войне и Украине. DW Новости (08.06.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 08.06.2022

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Меркель прервала молчание: жесткие слова о Путине, войне и Украине. DW Новости (08.06.2022)

16 лет она возглавляла правительство ФРГ и определяла немецкую и во многом даже европейскую политику по отношению к Кремлю. С тех пор как Ангела Меркель в конце прошлого года покинула кресло канцлера, она исчезла из публичного пространства. И вот Меркель впервые приняла участие в подиумной дискуссии. Особое внимание привлекли ее слова о войне Украине и отношениях с Россией в целом и с Путиным.

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