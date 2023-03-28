Меркель получит высшую награду Германии

Ангела Меркель станет третьим немецким политиком, удостоенным Большого креста особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Это может вызвать критику из-за ее политики в отношении России.
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) планирует вручить экс-канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) высшую награду Германии - Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Информацию о намеченном на 17 апреля награждении, изначально опубликованную журналом Stern, подтвердила во вторник, 28 марта, представительница канцелярии федерального президента.
До Меркель высшей награды ФРГ были удостоены только бывшие канцлеры Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer, в 1954 году) и Гельмут Коль (Helmut Kohl, в 1998-м), указывает издание, отмечая, что таким образом Штайнмайер ставит Меркель в один ряд с ее заслуженными предшественниками, что, вероятно, вызовет споры из-за критики ее политики в отношении России.
По данным Stern, в список приглашенных на церемонию награждения во дворце Бельвю вошли муж Меркель Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) и другие члены ее семьи, бывшие руководители ведомства федерального канцлера Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere), Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), Петер Альтмайер (Peter Altmaier) и Хельге Браун (Helge Braun), экс-министр образования Аннете Шаван (Annette Schavan) и первый вице-канцлер в правительстве Меркель Франц Мюнтеферинг (Franz Müntefering).
Никого из представителей нынешнего руководства партии Меркель - Христианско-демократического союза (ХДС), а также Христианско-социального союза (ХСС) и партнера блока консерваторов по коалиции в 2009-2013 годах - Свободной демократической партии (СвДП), по сведениям Stern, среди приглашенных лиц не оказалось. Между тем в список вошли бывший тренер сборной Германии по футболу Юрген Клинсман (Jürgen Klinsmann) и несколько известных ученых.