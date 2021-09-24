Меркель подарили спорный кизил и дубовую пешку (фото)

Берлин • Для Ангелы Меркель (Angela Merkel), покидающей должность федерального канцлера Германии, наступило время прощальных церемоний и памятных подарков. Участники переговоров о создании новой правительственной коалиции в среду, 24 ноября, представили общественности текст своего коалиционного соглашения. Новый канцлер - социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), как планируется, будет избран на эту должность в бундестаге до десятого декабря - предположительно, восьмого числа. До сих пор он занимал в правительстве должность министра финансов и являлся вице-канцлером.

Меркель и министры. Фотография на память

Уходящие в отставку министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) и министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце (Svenja Schulze) фотографируются с подарком для канцлера

"Лови момент" на заслуженном отдыхе

В среду члены кабинета министров, которым руководила Меркель, сделали общую фотографию на парадной лестнице федеральной канцелярии. В качестве коллективного прощального подарка будущему… бывшему канцлеру Германии они преподнесли это деревце - кизил спорный сорта "Лови момент" (Cornus controversa "Carpe Diem"). Осмелимся предположить, что расти, цвести и радовать глаз он будет на даче Ангелы Меркель около города Темплин, подробнее о которой можно узнать из галереи внизу этой страницы.

Последняя канцлерская елка для Ангелы Меркель

Шахматная фигура - дубовая пешка в подарок

Пешка для ферзя в отставке

Вечером того же дня Ангела Меркель получила еще один подарок - во время традиционной церемонии зажжения рождественской елки около федеральной канцелярии. Эту 15-метровую одноцветную (колорадскую) пихту привезли из Тюрингии. Представитель Рабочего сообщества объединений владельцев лесных угодий Германии (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände) вручил Ангеле Меркель большую шахматную фигуру из дуба - очевидно, пешку, хотя точно об этом ничего не сообщается. Ферзя канцлеру уже дарили на Рождество несколько лет назад.

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