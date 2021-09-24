Меркель подарили спорный кизил и дубовую пешку (фото)

Берлин • Для Ангелы Меркель (Angela Merkel), покидающей должность федерального канцлера Германии, наступило время прощальных церемоний и памятных подарков. Участники переговоров о создании новой правительственной коалиции в среду, 24 ноября, представили общественности текст своего коалиционного соглашения. Новый канцлер - социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), как планируется, будет избран на эту должность в бундестаге до десятого декабря - предположительно, восьмого числа. До сих пор он занимал в правительстве должность министра финансов и являлся вице-канцлером.
Меркель и министры. Фотография на память
Уходящие в отставку министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) и министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце (Svenja Schulze) фотографируются с подарком для канцлера
"Лови момент" на заслуженном отдыхе
В среду члены кабинета министров, которым руководила Меркель, сделали общую фотографию на парадной лестнице федеральной канцелярии. В качестве коллективного прощального подарка будущему… бывшему канцлеру Германии они преподнесли это деревце - кизил спорный сорта "Лови момент" (Cornus controversa "Carpe Diem"). Осмелимся предположить, что расти, цвести и радовать глаз он будет на даче Ангелы Меркель около города Темплин, подробнее о которой можно узнать из галереи внизу этой страницы.
Последняя канцлерская елка для Ангелы Меркель
Шахматная фигура - дубовая пешка в подарок
Пешка для ферзя в отставке
Вечером того же дня Ангела Меркель получила еще один подарок - во время традиционной церемонии зажжения рождественской елки около федеральной канцелярии. Эту 15-метровую одноцветную (колорадскую) пихту привезли из Тюрингии. Представитель Рабочего сообщества объединений владельцев лесных угодий Германии (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände) вручил Ангеле Меркель большую шахматную фигуру из дуба - очевидно, пешку, хотя точно об этом ничего не сообщается. Ферзя канцлеру уже дарили на Рождество несколько лет назад.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, в Западной Германии, но уже через несколько месяцев семья переехала в ГДР: отец-священник отправился на новое место работы. В 1957 году они поселились в бранденбургском регионе Уккермарк в городе Темплине, где Ангела Доротея Каснер, так тогда звучало ее полное имя, выросла и окончила школу.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Эта фотография сделана в Темплине в 1971 году. Будущий федеральный канцлер Германии здесь во втором ряду в центре.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Отец Ангелы Меркель Хорст Каснер был евангелическим теологом и пастором. В Темплине он участвовал в создании центра для подготовки протестантских священников - пасторского колледжа, затем руководил его работой, а также проводил службы и читал проповеди в такой вот старой фахверковой церквушке.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Эта фотография пастора Каснера сделана в Темплине в 2004 году. Он всю жизнь прослужил священником. В 85-летнем возрасте, незадолго до смерти, еще венчал новобрачных.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
В 1957 году семья Каснеров поселилась в небольшой квартире под самой крышей в этом доме на территории интерната для инвалидов, принадлежащего одному из благотворительных церковных фондов. После ремонта внешний облик здания изменился: раньше фасад был кирпичный.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Интернат до сих пор существует. Так выглядит лестничная клетка в доме, где выросла Ангела Меркель, и дверь в ту самую квартиру Каснеров. Позже у будущего главы немецкого правительства появилась отдельная комната этажом ниже.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
В 2005 году в день избрания их дочери канцлером ФРГ Хорст Каснер (1926-2011) и Херлинд Каснер (1928-2019) присутствовали на гостевой трибуне в здании Рейхстага. Но вообще на публичных мероприятиях они появлялись очень редко.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Темплин расположен в земле Бранденбург примерно в сотне километров севернее Берлина. Хотя население города составляет всего около 16 тысяч человек, по своей площади этот город занимает восьмое место в Германии. То есть по территории он больше, чем, например, Дрезден, Бремен или Мюнхен. Только посмотрите, как просторно вокруг здешней Ратуши.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Первое письменное упоминание Темплина датировано 1270 годом. Как видно на этой фотографии, в городе сохранилась часть средневековой крепостной стены и много старых фахверковых домиков.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Ангела Меркель покинула Темплин после окончания школы в 1972 году, когда она начала изучать физику в Лейпциге. После этого бывала здесь лишь время от времени, только навещая родителей. Однако уже много лет по соседству находится официальное второе место жительства нынешнего канцлера ФРГ.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Весь этот регион Уккермарк сама она называет своей родиной. Именно здесь в небольшой деревне Хоэнвальде около Темплина еще до избрания на должность главы правительства у Ангелы Меркель появился дом, который принято называть дачей канцлера. Эта фотография была сделана в Темплине в 2019 году во время церемонии по случаю присуждения Ангеле Меркель звания почетного гражданина города.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
В отличие от здания в Берлине, где находится квартира канцлера, ее частный дом сейчас больше не разрешают фотографировать - из соображений безопасности. Поэтому всем снимкам в информационных агентствах уже достаточно много лет. Как сообщали немецкие СМИ, дом сейчас окружен более солидным забором. Полицейские присутствуют по соседству постоянно, но на улице появляются только в случае необходимости.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
В самой деревне Хоэнвальде всего пара десятков домов, нет ни магазина, ни кафе, ни булочной, зато вокруг - прекрасная природа, много возможностей для прогулок и купания в озерах. Как удалось узнать газете Rheinische Post, иногда Меркель приглашает искупаться своих гостей - во всяком случае, об этом как-то рассказал бывший президент Германии Хорст Кёлер.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Согласно неофициальным сведениям, Ангела Меркель очень любит угощать своих гостей в Хоэнвальде тем, что готовит сама - в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Картошку сажает, но с цветной капустой, например, не связывается - из-за вездесущих улиток, на борьбу с которыми у канцлера времени не хватает. Говорят, что хозяйке дома особенно удается яблочный пирог.
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Темплин - родина Ангелы Меркель
Покидая родину Ангелы Меркель - бранденбургский регион Уккермарк, присмотримся к надписи на этом доме в Темплине. Это слова католического святого Франциска Ассизского: "Начни делать необходимое, затем возможное, и внезапно увидишь, что уже делаешь невозможное".
Автор: Максим Нелюбин