 Меркель подарили спорный кизил и дубовую пешку (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 25.11.2021

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По Германии

Меркель подарили спорный кизил и дубовую пешку (фото)

В последние недели и дни своего канцлерства Ангеле Меркель, хочет ли она этого или нет, придется принимать многочисленные подарки.

Ангела Меркель и Олаф Шольц на прощальном заседании кабинета министров

Ангела Меркель и Олаф Шольц на прощальном заседании кабинета министров

Берлин • Для Ангелы Меркель (Angela Merkel), покидающей должность федерального канцлера Германии, наступило время прощальных церемоний и памятных подарков. Участники переговоров о создании новой правительственной коалиции в среду, 24 ноября, представили общественности текст своего коалиционного соглашения. Новый канцлер - социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), как планируется, будет избран на эту должность в бундестаге до десятого декабря - предположительно, восьмого числа. До сих пор он занимал в правительстве должность министра финансов и являлся вице-канцлером.

Меркель и министры. Фотография на память

Меркель и министры. Фотография на память

Уходящие в отставку министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) и министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце (Svenja Schulze) фотографируются с подарком для канцлера

Уходящие в отставку министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) и министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце (Svenja Schulze) фотографируются с подарком для канцлера

"Лови момент" на заслуженном отдыхе

В среду члены кабинета министров, которым руководила Меркель, сделали общую фотографию на парадной лестнице федеральной канцелярии. В качестве коллективного прощального подарка будущему… бывшему канцлеру Германии они преподнесли это деревце - кизил спорный сорта "Лови момент" (Cornus controversa "Carpe Diem"). Осмелимся предположить, что расти, цвести и радовать глаз он будет на даче Ангелы Меркель около города Темплин, подробнее о которой можно узнать из галереи внизу этой страницы.

Последняя канцлерская елка для Ангелы Меркель

Последняя канцлерская елка для Ангелы Меркель

Шахматная фигура - дубовая пешка в подарок

Шахматная фигура - дубовая пешка в подарок

Пешка для ферзя в отставке

Вечером того же дня Ангела Меркель получила еще один подарок - во время традиционной церемонии зажжения рождественской елки около федеральной канцелярии. Эту 15-метровую одноцветную (колорадскую) пихту привезли из Тюрингии. Представитель Рабочего сообщества объединений владельцев лесных угодий Германии (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände) вручил Ангеле Меркель большую шахматную фигуру из дуба - очевидно, пешку, хотя точно об этом ничего не сообщается. Ферзя канцлеру уже дарили на Рождество несколько лет назад.

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  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, в Западной Германии, но уже через несколько месяцев семья переехала в ГДР: отец-священник отправился на новое место работы. В 1957 году они поселились в бранденбургском регионе Уккермарк в городе Темплине, где Ангела Доротея Каснер, так тогда звучало ее полное имя, выросла и окончила школу.

  • Школьный класс Ангелы Меркель, 1971 год

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография сделана в Темплине в 1971 году. Будущий федеральный канцлер Германии здесь во втором ряду в центре.

  • Церковь в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Отец Ангелы Меркель Хорст Каснер был евангелическим теологом и пастором. В Темплине он участвовал в создании центра для подготовки протестантских священников - пасторского колледжа, затем руководил его работой, а также проводил службы и читал проповеди в такой вот старой фахверковой церквушке.

  • Хорст Каснер - отец Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография пастора Каснера сделана в Темплине в 2004 году. Он всю жизнь прослужил священником. В 85-летнем возрасте, незадолго до смерти, еще венчал новобрачных.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 1957 году семья Каснеров поселилась в небольшой квартире под самой крышей в этом доме на территории интерната для инвалидов, принадлежащего одному из благотворительных церковных фондов. После ремонта внешний облик здания изменился: раньше фасад был кирпичный.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Интернат до сих пор существует. Так выглядит лестничная клетка в доме, где выросла Ангела Меркель, и дверь в ту самую квартиру Каснеров. Позже у будущего главы немецкого правительства появилась отдельная комната этажом ниже.

  • Хорст и Херлинда Каснеры - родители Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 2005 году в день избрания их дочери канцлером ФРГ Хорст Каснер (1926-2011) и Херлинд Каснер (1928-2019) присутствовали на гостевой трибуне в здании Рейхстага. Но вообще на публичных мероприятиях они появлялись очень редко.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Темплин расположен в земле Бранденбург примерно в сотне километров севернее Берлина. Хотя население города составляет всего около 16 тысяч человек, по своей площади этот город занимает восьмое место в Германии. То есть по территории он больше, чем, например, Дрезден, Бремен или Мюнхен. Только посмотрите, как просторно вокруг здешней Ратуши.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Первое письменное упоминание Темплина датировано 1270 годом. Как видно на этой фотографии, в городе сохранилась часть средневековой крепостной стены и много старых фахверковых домиков.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель покинула Темплин после окончания школы в 1972 году, когда она начала изучать физику в Лейпциге. После этого бывала здесь лишь время от времени, только навещая родителей. Однако уже много лет по соседству находится официальное второе место жительства нынешнего канцлера ФРГ.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Весь этот регион Уккермарк сама она называет своей родиной. Именно здесь в небольшой деревне Хоэнвальде около Темплина еще до избрания на должность главы правительства у Ангелы Меркель появился дом, который принято называть дачей канцлера. Эта фотография была сделана в Темплине в 2019 году во время церемонии по случаю присуждения Ангеле Меркель звания почетного гражданина города.

  • Дом Ангелы Меркель около Темплина

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В отличие от здания в Берлине, где находится квартира канцлера, ее частный дом сейчас больше не разрешают фотографировать - из соображений безопасности. Поэтому всем снимкам в информационных агентствах уже достаточно много лет. Как сообщали немецкие СМИ, дом сейчас окружен более солидным забором. Полицейские присутствуют по соседству постоянно, но на улице появляются только в случае необходимости.

  • Озеро Провескезе в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В самой деревне Хоэнвальде всего пара десятков домов, нет ни магазина, ни кафе, ни булочной, зато вокруг - прекрасная природа, много возможностей для прогулок и купания в озерах. Как удалось узнать газете Rheinische Post, иногда Меркель приглашает искупаться своих гостей - во всяком случае, об этом как-то рассказал бывший президент Германии Хорст Кёлер.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Согласно неофициальным сведениям, Ангела Меркель очень любит угощать своих гостей в Хоэнвальде тем, что готовит сама - в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Картошку сажает, но с цветной капустой, например, не связывается - из-за вездесущих улиток, на борьбу с которыми у канцлера времени не хватает. Говорят, что хозяйке дома особенно удается яблочный пирог.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Покидая родину Ангелы Меркель - бранденбургский регион Уккермарк, присмотримся к надписи на этом доме в Темплине. Это слова католического святого Франциска Ассизского: "Начни делать необходимое, затем возможное, и внезапно увидишь, что уже делаешь невозможное".

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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