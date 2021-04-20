 Меркель награждена Европейской премией за защиту прав синти и рома | Новости из Германии о Германии | DW | 28.04.2021

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Германия

Меркель награждена Европейской премией за защиту прав синти и рома

Канцлер ФРГ получила премию за особенные усилия по защите прав синти и рома и признанию его более чем 600-летней истории в Германии и Европе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) награждена Европейской премией за защиту гражданских прав синти и рома. Глава немецкого правительства на протяжении многих лет прилагала особенные усилия для защиты прав меньшинства и признания его более чем 600-летней истории в Германии и Европе, заявил председатель Центрального совета немецких синти и рома Романи Розе (Romani Rose) во время торжественной церемонии в среду, 28 апреля, в Мангейме.

Заслуги Меркель в борьбе за права синти и рома

Он отметил поддержку со стороны Меркель, в частности, по созданию памятника убитым во времена национал-социализма синти и рома в Берлине, а также по учреждению в 2019 году экспертной комиссии по борьбе с антицыганизмом.

В свою очередь Меркель, участвовавшая в церемонии в режиме видеоконференции из Берлина, назвала получение премии большой честью. Она призвала противостоять любой форме дискриминации синти и рома и защищать их гражданские права.

Это не только задача политиков и СМИ, но и обязанность каждого гражданина, подчеркнула она, добавив, что представители этого меньшинства должны участвовать в общественной жизни наравне со всеми остальными. "Я считаю позором для нашей страны то, что в Германии существует дискриминация и цыганофобия. Мы не должны закрывать на это глаза", - указала далее Меркель.

15 тысяч премиальных Меркель пожертвовала двум организациям

Торжественную речь на церемонии произнес бывший президент Словакии Андрей Киска, который был предыдущим лауреатом премии, получив ее в 2019 году. Денежную часть премии в размере 15 тысяч евро Меркель пожертвовала двум проектам по защите прав синти и рома в Германии и других странах: молодежной сети TernYpe и дортмундской инициативе Grünbau.

Премия носит имя братьев Оскара и Винценца Розе (Oskar und Vinzenz Rose), выживших во время геноцида цыган и ставших основателями движения в защиту гражданских прав синти и рома в ФРГ после Второй мировой войны. Европейскую премию за защиту гражданских прав синти и рома присуждают каждые два года Центральный совет немецких синти и рома, Культурно-документационный центр немецких синти и рома, а также Фонд имени Манфреда Лаутеншлегера.

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    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

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  • Любовь Георгиевна

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Надежда на новый дом

    Любовь Георгиевна всю свою жизнь прожила в Плеханово. Она с гордостью рассказывает о том, что у нее 17 детей, 30 внуков и 7 правнуков. Она - единственная цыганка из табора, которая участвует в проекте "Жилье для российской земли" и стоит в очереди на получение нового дома. Женщина не знает, когда очередь дойдет до нее, но в случае сноса жилья она, как многодетная мать, надеется получить новое.

  • Дом- самострой

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

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  • Дом Любови Георгиевны

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Фото дома - на память

    Любовь Георгиевна попросила сфотографировать ее дом и небольшой садик. "А то ведь скоро снесут", - говорит женщина. К 20 апреля все здания, у хозяев которых нет официального разрешения на строительство, должны были снести. Но пока этого не произошло.

  • Овца в Плеханово

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Ошибка с последствиями

    В таборе, по рассказам цыган, чтят собственные традиции. Одна из них - гостеприимство. Накануне Пасхи даже купили овцу, чтобы накрыть богатый стол. Одна из жительниц Плеханово рассказывает, что цыгане из табора - миролюбивые люди. А в день конфликта, 16 марта, "они подумали, что им хотят причинить зло, поэтому кинулись на ОМОН с палками. Они только потом поняли, что совершили ошибку".

  • Сгоревшие здания

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Власти против самостроя

    2 апреля 2016 года в Плеханово сгорело несколько построек. Они были расположены там, где газовая служба ликвидировала врезки в газопровод. В нелегальном потреблении газа ранее обвинили цыган. После конфликта, возникшего между представителями газовой службы и жителями цыганской части поселка, власти заявили о сносе самостроя. При отказе следовать постановлению суда пообещали действовать "жестко".

  • Снесенный дом в Плеханово

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Первый снесенный дом

    Согласно постановлению суда, цыгане самостоятельно должны быть снести 121 дом до 20 апреля. К 23 апреля они своими руками разобрали лишь одно здание. Теперь около его развалин спят собаки, а местные жители стараются обходить его стороной.

  • Пасхальные куличи

    Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора

    Пасхальные куличи

    Куличи на подоконнике, а на окнах - наличники. Цыгане из поселка Плеханово считают себя православными, а поэтому Пасха для них является очень важным праздником.

    Автор: Элина Ибрагимова


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