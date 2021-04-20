Меркель награждена Европейской премией за защиту прав синти и рома

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) награждена Европейской премией за защиту гражданских прав синти и рома. Глава немецкого правительства на протяжении многих лет прилагала особенные усилия для защиты прав меньшинства и признания его более чем 600-летней истории в Германии и Европе, заявил председатель Центрального совета немецких синти и рома Романи Розе (Romani Rose) во время торжественной церемонии в среду, 28 апреля, в Мангейме.

Заслуги Меркель в борьбе за права синти и рома

Он отметил поддержку со стороны Меркель, в частности, по созданию памятника убитым во времена национал-социализма синти и рома в Берлине, а также по учреждению в 2019 году экспертной комиссии по борьбе с антицыганизмом.

В свою очередь Меркель, участвовавшая в церемонии в режиме видеоконференции из Берлина, назвала получение премии большой честью. Она призвала противостоять любой форме дискриминации синти и рома и защищать их гражданские права.

Это не только задача политиков и СМИ, но и обязанность каждого гражданина, подчеркнула она, добавив, что представители этого меньшинства должны участвовать в общественной жизни наравне со всеми остальными. "Я считаю позором для нашей страны то, что в Германии существует дискриминация и цыганофобия. Мы не должны закрывать на это глаза", - указала далее Меркель.

15 тысяч премиальных Меркель пожертвовала двум организациям

Торжественную речь на церемонии произнес бывший президент Словакии Андрей Киска, который был предыдущим лауреатом премии, получив ее в 2019 году. Денежную часть премии в размере 15 тысяч евро Меркель пожертвовала двум проектам по защите прав синти и рома в Германии и других странах: молодежной сети TernYpe и дортмундской инициативе Grünbau.

Премия носит имя братьев Оскара и Винценца Розе (Oskar und Vinzenz Rose), выживших во время геноцида цыган и ставших основателями движения в защиту гражданских прав синти и рома в ФРГ после Второй мировой войны. Европейскую премию за защиту гражданских прав синти и рома присуждают каждые два года Центральный совет немецких синти и рома, Культурно-документационный центр немецких синти и рома, а также Фонд имени Манфреда Лаутеншлегера.

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