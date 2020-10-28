Меркель глубоко потрясена убийством людей в церкви в Ницце

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что она глубоко потрясена жестоким убийством людей в базилике Нотр-Дам в Ницце. "Я мысленно с родственниками убитых и ранеными. Мы выражаем солидарность французскому народу в эти тяжелые часы", - заявила она в четверг, 29 октября, в Берлине.

Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила о намерении 30 октября обсудить борьбу против терроризма с коллегами из Франции и других стран ЕС, а также с Еврокомиссией. "Я в шоке от известия об очередном ужасающем преступлении во Франции и осуждаю это деяние самым решительным образом", - сказала она.

Еврокомиссия осудила предполагаемый теракт в Ницце

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своем микроблоге в Twitter осудила "гнусное и зверское нападение" в Ницце, заверив, что вся Европа испытывает солидарность с Францией и остается единой и полной решимости "перед лицом варварства и фанатизма".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил французов, что они не одни в борьбе против экстремизма. Глава правительства Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что "отвратительное нападение" в Ницце "не поколеблет единый фронт защиты ценностей свободы и мира". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заверил Францию в поддержке в борьбе против террора и нетерпимости.

Турция соболезнует жертвам нападения

Турция решительно осудила "зверскую" ножевую атаку на юге Франции и выразила солидарность этой стране, несмотря на нынешний дипломатический конфликт с правительством в Париже. "Мы решительно осуждаем нападение, совершенное в церкви Нотр-Дам в Ницце, и выражаем соболезнования родственникам жертв", - говорится в заявлении министерства иностранных дел в Анкаре.

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Франции Эмманюэлю Макрону телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями нападений во Франции, сообщила пресс-служба Кремля. "Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества", - отмечается в телеграмме.

В Ницце в результате ножевой атаки погибли не менее трех посетителей базилики Нотр-Дам, еще шесть человек были ранены. Согласно источникам в полиции, одна из жертв - женщина - была обезглавлена. Злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар!" и продолжал делать это даже после задержания. При аресте он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

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