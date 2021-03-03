Меркель даст показания в бундестаге из-за скандала вокруг Wirecard

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) в конце апреля предстоит дать показания в качестве свидетеля перед комитетом бундестага, который расследует скандал вокруг обанкротившейся немецкой компании Wirecard. Это подтвердил один из членов комитета, представитель Свободной демократической партии (СвДП) Флориан Тонкар (Florian Toncar). "Апрель будет интенсивным", - сообщил Тонкар, комментируя информацию о том, что перед комитетом выступят представители высшего руководства страны.

Ангела Меркель ответит на вопросы комитета 23 апреля, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) - 22 апреля, для показаний могут пригласить также министра экономики Германии Петера Альтмайера (Peter Altmaier) и министра юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Представителей комитета интересуют в первую очередь события сентября 2019 года, когда во время визита в Китай Меркель выступила в защиту Wirecard, хотя в СМИ уже появились предположения, что представители этой компании распространяют недостоверную информацию. Канцлера собираются расспросить, в частности, о роли лоббиста и бывшего министра экономики ФРГ Карла-Теодора цу Гуттенберга (Karl-Theodor zu Guttenberg).

Wirecard помогала проводить платежи в серой зоне интернета

Компания Wirecard, основанная в 1999 году, строила бизнес на эквайринге - посреднических услугах между владельцами кредитных и дебетовых карт, банками и продавцами. Изначально она помогала проводить платежи в серой зоне интернета, за которые более солидные компании не хотели браться: расчеты в онлайн-казино и на порносайтах. Вершиной успеха Wirecard стало присоединение компании к элите немецкого бизнеса в сентябре 2018 года: включение в Топ-30 главного биржевого индекса Германии - DAX.

После аудита Wirecard признала, что записала в актив 1,9 млрд евро с несуществующих банковских счетов. Курс ее акций на бирже рухнул, а сама она объявила о банкротстве. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором назвало ситуацию "катастрофой" и "позором". Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Wirecard.

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