Мерц выступил за соглашение о свободной торговле с США

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц призвал заключить с США договор о свободной торговле. Переговоры об этом заморожены с 2017 года.

Евросоюз должен возобновить переговоры с США про соглашение о свободной торговле. С таким предложением в комментарии для dpa в четверг, 2 января, выступил Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС), лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге, кандидат на пост канцлера Германии.

"Нам нужна позитивная повестка дня с США, которая в равной степени принесет пользу как американским, так и европейским потребителям, - сказал Мерц. - Новая европейско-американская инициатива о взаимной свободной торговле могла бы предотвратить опасную тарифную спираль".

Лидер ХДС обеспокоен тем, что новая администрация Дональда Трампа может усложнить работу европейских компаний на рынке США и ввести высокие импортные пошлины на товары из ЕС. "Наш ответ на это не должен заключаться в том, чтобы тоже начать вводить пошлины", - предупредил Мерц.

Переговоры про Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство

Как напоминает dpa, переговоры между ЕС и США про Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) были остановлены Трампом в 2017 году и с тех пор заморожены.

В марте 2019 года депутаты Европарламента большинством голосов выступили против возобновления переговоров с США о свободной торговле. Тогда Трамп грозил, что если ЕС не возобновит диалог о торговом соглашении, США предпримут "серьезные экономические шаги".