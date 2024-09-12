Мэр: При ударе РФ по Конотопу пострадало два человека

После воздушной атаки РФ на Конотоп госпитализированы двое. В городе уничтожены трамвайные пути, пропало электричество, сообщает мэр Семенихин.

В результате российского удара по городу Конотопу в Сумской области Украины в ночь на четверг, 12 сентября, были госпитализированы два человека. Об этом сообщил в соцсети Facebook мэр города Артем Семенихин .

"Двое госпитализированных. Один из них в критическом состоянии, кома. Точное количество раненых пока не известно", - уточнил градоначальник. "Организован вывоз людей, чьи дома пострадали, в места для временного пребывания", - говорится в Telegram-канале Семенихина.

По словам мэра, российский удар пришелся по жилой застройке в центре города. В результате этой атаки пострадали трамвайные пути, в Конотопе произошло отключение электричества. Семенихин предупредил, что утром 12 сентября в городе будет на некоторое время остановлено водоснабжение, и призвал жителей сделать запасы воды.

"Нам сейчас не хватает пожарных команд. Задействуем, в частности, пожарные машины, которые нам передали поляки. Задействуем пожарные машины из других городов", - цитирует Семенихина онлайн-издание "РБК-Украина" .

Сообщения о взрывах в Хмельницкой области

Между тем около 3 часов ночи украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. В регионе была объявлена воздушная тревога.

О беспилотниках в небе над Киевской областью сообщила также в Telegram Киевская областная военная администрация. Воздушные силы ВСУ зафиксировали дроны Shahed в целом ряде областей Украины.