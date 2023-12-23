Мэр Лондона разрешил передать Украине утилизованные машины

Мэр Лондона Садик Хан, который ранее отказал в передаче Украине машин, сданных на утилизацию, изменил свою позицию и теперь поддерживает эту идею, сообщает издание The Telegraph в субботу, 23 декабря.

Хан обратился к министру транспорта Великобритании Марку Харперу с предложением предоставить "лондонцам и другим жителям страны возможность передать Украине транспортные средства" в рамках программы по борьбе с вредными выбросами ULEZ (Ultra Low Emission Zone). По ней владельцы могут получить единовременную выплату в размере 2000 фунтов стерлингов (около 2300 евро), если утилизируют автомобиль, который не соответствует нормам на загрязнение окружающей среды.

В письме Харперу предлагается изменить правила утилизации устаревших автомобилей. Хан выразил надежду, что глава Минтранса поддержит идею и тем самым даст возможность британцам "получать деньги за то, что они уберут с улиц загрязняющие воздух автомобили и окажут жизненно необходимую помощь украинцам".

Передать списанные авто просил мэр Киева

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко, ознакомившись со схемой ULEZ, в письме к мэру Лондона обратился с просьбой о передаче списанных автомобилей. Он отмечал, что машины можно использовать в "различных сферах для спасения жизней и транспортировки". Однако Хан отказал, мотивируя это тем, что предложение не соответствует "юридическому порогу" и что передача устаревших автомобилей из одних рук в другие никак не поможет заложенной в программе утилизации цели улучшения экологии. Своим отказом Хан навлек на себя жесткую критику британских политиков.

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