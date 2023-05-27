Мэр Киева Виталий Кличко: В области работает система ПВО

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 мая.

На 459-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 28 мая (время московское).

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В Киевской области работает система противовоздушной обороны, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в самой столице прозвучали взрывы "со стороны Житомирского направления", на место направились сотрудники экстренных служб. В то же время городская военная администрация указала, что в Печерском районе в результате попадания обломков загорелась крыша одного из домов, не уточнив, о каких обломках идет речь. Власти уточняют информацию о пострадавших и призвали жителей находиться в укрытиях.

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За минувшие сутки российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 88 взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Украина готовит новые санкции в отношении России

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Украина готовит новые санкции в отношении России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении к согражданам. "Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты - еще более масштабные", - отметил глава государства. Украинские штрафные меры "либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира", добавил Зеленский. Киев 27 мая ввел ограничительные меры в отношении 51 физического лица и 220 организаций, связанных с РФ и Беларусью.

Хроника событий 27 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 мая 00.00 - 13.59 >>>

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