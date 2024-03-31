Мэр Киева Кличко: Столица Киева была и остается целью Путина

Киев является сердцем Украины и потому остается целью для российского президента, заявил Виталий Кличко. По его словам, Украина просчитывает любые возможные сценарии.

Спустя два года после ухода российских войск из-под Киева мэр украинской столицы Виталий Кличко видит угрозу нового наступления российской армии на город. "Киев был целью и остается целью для Путина, поскольку столица является сердцем страны", - заявил он в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 31 марта.

В то же время Кличко отметил: "Мы знаем об этом, и мы гораздо лучше подготовлены к возможным новым нападениям, чем два года назад". Мэр считает необходимым учитывать любые возможные сценарии. "Если Путин примет такое решение, то это будет кровопролитное решение", - предупредил он.

После вывода войск РФ из-под Киева в марте 2022 года стало известно о кровавой расправе российских войск над мирными жителями в пригородеБуча, где, согласно сообщениям, были убиты сотни людей. Это военное преступление считается одним из самых чудовищных за все время войны, начатой Россией 24 февраля 2022 года.

Украина не уступит России никаких территорий

В интервью Bild am Sonntag Кличко раскритиковал главу фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) за слова возможности "замораживания" войны. "Мы не уступим России никаких территорий. Это не может быть компромиссом", - подчеркнул он.

Вместо "замораживания" войны Кличко призвал увеличить международную помощь Украине в сфере противовоздушной обороны. "Ракетные обстрелы продолжают усиливаться, нам настоятельно необходимы новые ракеты Patriot и другие возможности, чтобы защитить людей", - заявил он.

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