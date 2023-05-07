Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 мая.

На 439-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 8 мая (время московское).

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в Бердянске на оккупированной части Запорожской области размещены уже 1679 человек, в том числе 660 детей, временно вывезенных из прифронтовых районов, заявил "временно исполняющий обязанности губернатора" региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий назвал такие перемещения вынужденной мерой, объяснив их необходимостью обезопасить жителей районов у линии фронта.

Мэр Киева Кличко: На северо-западе столицы упал беспилотник

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Противотанковые заграждения в Киеве (фото из архива) Фото: Vladimir Prycek/CTK/dpa/picture alliance

В Святошинском районе Киева упали обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр города Виталий Кличко, не приведя подробности. На место инцидента направлены экстренные службы, добавил он. Кроме того, в Соломенском районе столицы в результате взрыва пострадали трое человек, указал Кличко. Еще один человек получил ранения в Святошинском районе, отметил градоначальник, не уточнив, связано ли это с падением частей БПЛА. Врачи оказывают пострадавшим помощь на месте, отметил мэр.

По предварительной информации, элементы беспилотника упали на автомобиль во дворе жилого дома, в результате транспортное средство загорелось, уточнил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Кроме того, зафиксировано падение обломков на жилой дом и проезжую часть, добавил он.

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За минувшие сутки российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 106 взрывов. В Знобь-Новгородской общине повреждена линия электропередачи, три частных дома и автомобиль, а в Середино-Будской повреждены 2 квартиры в многоквартирном доме и складское помещение, указали власти, не уточнив последствия обстрелов Белопольской, Великописаревской, Краснопольской, Новослободской, Эсманской и Юнаковской общин.

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В окрестностях Киева работает система противовоздушной обороны, заявили в городской военной администрации. Существует угроза атак беспилотных летательных аппаратов, уточнили в областной администрации, призвав жителей находиться в укрытиях.

Власти Николаевской области зафиксировали пуски в сторону Одессы

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В Украине зафиксированы "две волны" пусков в сторону Одессы, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Он не уточнил, идет ли речь о ракетах или беспилотных летательных аппаратах. По данным издания "Суспільне", в Одессе прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Между тем в центральных областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального портала по оповещению.

Хроника событий 7 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 мая 00.00 - 13.59 >>>

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