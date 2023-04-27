Мэр Днепра: При обстреле погибли женщина и 3-летний ребенок

На 429-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 28 апреля (время московское).

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В ночь на 28 апреля российские войска атаковали Киев ракетными ударами и беспилотниками, сообщила Киевская городская военная администрация. "По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще два БПЛА (тип дронов устанавливается)", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным администрации, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

Мэр Днепра: Во время ракетного обстрела погибли женщина и 3-летний ребенок

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В Днепре во время ночного обстрела российских войск погибли молодая женщина и трехлетний ребенок, сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram-канале. Других подробностей он не привел.

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По информации Черкасской областной военной администрации и местного управления полиции, удар был нанесен двумя крылатыми ракетами: по жилому дому и складским зданиям. Сообщается о пяти потерпевших.

В Умани Черкасской области ракета разрушила многоэтажный дом

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Россияне нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области, разрушен многоэтажный дом, сообщил, в частности, в своем Telegram-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. В Сети публикуют фото и видео разрушенного дома. Информация о числе пострадавших уточняется. На месте попадания ракеты проводится спасательная операция.

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По информации телеканала "Суспильный", звуки взрывов были слышны в Днепре, Полтавской области, в Николаеве и Черкасской области.

В Украине объявлена воздушная тревога, в Киеве работает ПВО

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Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. В Киеве и нескольких областях раздаются взрывы, сообщают местные ОВА. В Киеве и Киевской области работает ПВО, жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сначала сигналы тревоги раздались в северных, восточных и южных регионах. Затем тревогу объявили в Киеве и центральных областях. В 04.30 в Киевской областной военной администрации сообщили об угрозе ракетной атаки.

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В России намерены поставить на поток производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступив вечером 27 апреля на совещании в московском индустриальном парке "Руднево". Он поручил Минтрансу подготовить предложения по подчинению этой отрасли Росавиации или созданию специального органа. Как сообщают российские информагентства, правительство России предлагает разработать систему налоговых льгот для производителей БПЛА.

Зеленский прокомментировал резолюцию ПАСЕ о депортации украинских детей в Россию

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Принятие на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге резолюции, определяющей, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида, является "важным политическим результатом", который поможет наказать РФ и президента Владимира Путина за преступления в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении 27 апреля.

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Российские подразделения, дислоцированные в аннексированном Крыму, активно готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они строят в регионе фортификационные сооружения, на полуостров перебрасывается военная техника. "В Джанкойском районе… была сформирована большая площадка, где была сосредоточена техника, в частности российской оккупационной армии. Все обратили внимание, что вдруг эта техника оттуда куда-то разошлась, произошло рассредоточение", - сообщил, в частности, в эфире телеканала Freedom председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров .

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Соединенные Штаты до конца недели намерены провести встречу более чем с 40 союзниками по НАТО и Европейскому Союзу в Брюсселе. Во встрече, посвященной глобальным усилиям по производству, ускоренной поставке и обслуживанию вооружения для Украины, примут участие директора по вооружениям и представители более 40 стран-членов Евросоюза и НАТО, заявил во время брифинга официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

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Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot приступил к боевому дежурству, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук . "Говорят, имеется запрет Генштаба "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался, - написал он в Telegram, опубликовав селфи на фоне комплекса, и подчеркнул: - Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз ускорить поставки вооружений Украине

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонные переговоры. Стороны обсудили "последние контакты Украины и ЕС с Китаем, а также пути углубления связей со странами Латинской Америки", - сообщил Кулеба в Twitter. "Я также попросил Борреля призвать государства - члены ЕС ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину", - отметил министр.

Как сообщил Боррель, в ходе беседы речь шла о недавнем разговоре президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина. "Любая значимая инициатива для мира должна быть направлена на достижение справедливого мира, на условиях Украины, чье существование поставлено на карту", - написал он в Twitter после переговоров с Кулебой.

Хроника событий 27 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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