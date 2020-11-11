 Мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене - 75 лет (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.11.2020

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По Германии

Мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене - 75 лет (фото)

75 лет назад, 11 ноября 1945 года, парадом союзнических войск был торжественно открыт Мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен.

  • Берлин, 1945 году

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    В Берлине есть несколько мемориальных кладбищ, на которых похоронены советские солдаты, павшие в конце Второй мировой войны. Всего в боях за город погибло или скончалось от полученных ранений уже после безоговорочной капитуляции Германии около 80 тысяч красноармейцев.

  • Берлин, 1945 год
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    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Первый такой Мемориал павшим советским воинам (нем. Sowjetisches Ehrenmal im Tiergarten) был открыт 11 ноября 1945 года в центре разрушенного города: недалеко от здания Рейхстага - в районе Тиргартен. Затем последовали мемориалы в Трептов-парке (8 мая 1949 года) и Шёнхольцер-Хайде в районе Панков (7 ноября 1949 года).

  • Берлин, зима 1945/1946 годов
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    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    О мемориалах в Трептов-парке и Шёнхольцер-Хайде мы уже подробно рассказывали - смотрите ссылки под этой галереей. Здесь же по случаю 75-летия мемориала в Тиргартене собрали некоторые исторические и современные фотографии. Этот снимок сделан в декабре 1945 года, когда деревья в парке вырубались на дрова. Летом здесь же выращивали картофель.

  • Берлин, 9 мая 1949 года

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Точное количество советских солдат и офицеров, захороненных в Тиргартене, неизвестно. Предположительно, здесь покоятся останки около двух тысяч человек. Этот снимок сделан 9 мая 1949 года.

  • Берлин, 23 февраля 1949 года

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Возложение венка в Тиргартене по случаю очередной годовщины создания Красной армии, 23 февраля 1949 года.

  • Берлин, 1955 год

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Группа американских туристов в Тиргартене в феврале 1955 года. Территория мемориала являлась советским анклавом в бывшем британском секторе оккупации Берлина.

  • Берлин, 1990 год

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    До окончательного вывода советских военных (подразделений ЗГВ) из Германии в 1994 году около памятника стоял торжественный советский караул. Эта фотография сделана в июне 1990 года, однако на следующем снимке караул - британский…

  • Берлин, 1961 год

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Так территория вокруг мемориала выглядела в 1961 году. Из-за протестов после начала строительства Берлинской стены мемориал временно обнесли колючей проволокой и взяли под дополнительную охрану.

  • Берлин, 1990 год

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Этот снимок сделан в годовщину Октябрьской революции - 7 ноября того же самого 1961 года. В этот день колючую проволоку убрали, но доступ к памятнику был открыт только иностранным делегациям. Для жителей Западного Берлина территория вокруг мемориала оставалась тогда запретной зоной.

  • Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене
    Еще по теме

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    В 2014 году две немецкие газеты опубликовали петицию с требованием убрать советские танки из мемориала в Тиргартене. Тогдашний заместитель представителя правительства ФРГ Георг Штрайтер эти требования отверг. Указав на межгосударственные соглашения, он отметил, что "правительство Германии уважает эту особенную форму памяти о павших во время Второй мировой войны солдатах Красной армии".

  • Вид на Рейхстаг

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Статус советских военных кладбищ закреплен в отдельной главе договора, заключенного между ФРГ, ГДР и державами-победительницами во Второй мировой войне. Согласно этому документу, мемориалам гарантирован вечный статус, а немецкие власти обязаны финансировать их содержание, обеспечивать целость и сохранность.

  • Берлин, 8 мая 2020 года

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Эта фотография была сделана в Берлине 8 мая 2020 года в годовщину 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Берлин, 1945 году

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    В Берлине есть несколько мемориальных кладбищ, на которых похоронены советские солдаты, павшие в конце Второй мировой войны. Всего в боях за город погибло или скончалось от полученных ранений уже после безоговорочной капитуляции Германии около 80 тысяч красноармейцев.

  • Берлин, 1945 год
    Еще по теме

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Первый такой Мемориал павшим советским воинам (нем. Sowjetisches Ehrenmal im Tiergarten) был открыт 11 ноября 1945 года в центре разрушенного города: недалеко от здания Рейхстага - в районе Тиргартен. Затем последовали мемориалы в Трептов-парке (8 мая 1949 года) и Шёнхольцер-Хайде в районе Панков (7 ноября 1949 года).

  • Берлин, зима 1945/1946 годов
    Еще по теме

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    О мемориалах в Трептов-парке и Шёнхольцер-Хайде мы уже подробно рассказывали - смотрите ссылки под этой галереей. Здесь же по случаю 75-летия мемориала в Тиргартене собрали некоторые исторические и современные фотографии. Этот снимок сделан в декабре 1945 года, когда деревья в парке вырубались на дрова. Летом здесь же выращивали картофель.

  • Берлин, 9 мая 1949 года

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Точное количество советских солдат и офицеров, захороненных в Тиргартене, неизвестно. Предположительно, здесь покоятся останки около двух тысяч человек. Этот снимок сделан 9 мая 1949 года.

  • Берлин, 23 февраля 1949 года

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Возложение венка в Тиргартене по случаю очередной годовщины создания Красной армии, 23 февраля 1949 года.

  • Берлин, 1955 год

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Группа американских туристов в Тиргартене в феврале 1955 года. Территория мемориала являлась советским анклавом в бывшем британском секторе оккупации Берлина.

  • Берлин, 1990 год

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    До окончательного вывода советских военных (подразделений ЗГВ) из Германии в 1994 году около памятника стоял торжественный советский караул. Эта фотография сделана в июне 1990 года, однако на следующем снимке караул - британский…

  • Берлин, 1961 год

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Так территория вокруг мемориала выглядела в 1961 году. Из-за протестов после начала строительства Берлинской стены мемориал временно обнесли колючей проволокой и взяли под дополнительную охрану.

  • Берлин, 1990 год

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Этот снимок сделан в годовщину Октябрьской революции - 7 ноября того же самого 1961 года. В этот день колючую проволоку убрали, но доступ к памятнику был открыт только иностранным делегациям. Для жителей Западного Берлина территория вокруг мемориала оставалась тогда запретной зоной.

  • Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене
    Еще по теме

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    В 2014 году две немецкие газеты опубликовали петицию с требованием убрать советские танки из мемориала в Тиргартене. Тогдашний заместитель представителя правительства ФРГ Георг Штрайтер эти требования отверг. Указав на межгосударственные соглашения, он отметил, что "правительство Германии уважает эту особенную форму памяти о павших во время Второй мировой войны солдатах Красной армии".

  • Вид на Рейхстаг

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Статус советских военных кладбищ закреплен в отдельной главе договора, заключенного между ФРГ, ГДР и державами-победительницами во Второй мировой войне. Согласно этому документу, мемориалам гарантирован вечный статус, а немецкие власти обязаны финансировать их содержание, обеспечивать целость и сохранность.

  • Берлин, 8 мая 2020 года

    Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

    Эта фотография была сделана в Берлине 8 мая 2020 года в годовщину 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

    Автор: Максим Нелюбин


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