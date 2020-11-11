Мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене - 75 лет (фото)

75 лет назад, 11 ноября 1945 года, парадом союзнических войск был торжественно открыт Мемориал павшим советским воинам в берлинском районе Тиргартен.
На территории бывшей ГДР насчитывается почти 1100 советских мемориалов и мест захоронений красноармейцев: от всем известного Трептов-парка до кладбищ в небольших городках.
Корреспондент DW посетил могилы на кладбищах между Дюссельдорфом и Бонном. Здесь вы можете узнать адреса.
После многолетних дискуссий в Германии решили создать мемориальный центр в память о жертвах нацистской войны на уничтожение в странах Восточной Европы и СССР. DW - о подоплеке этого решения.
Представитель германского правительства заявил, что страна сохранит мемориальный комплекс в рамках договоров, от которых не собирается отступать.
Как власти Германии отреагируют на петицию двух немецких газет с призывом убрать советские танки из мемориального комплекса Тиргартен в Берлине? DW нашла ответ на этот вопрос.
Немецкие политики едины во мнении: политика Путина в отношении Украины опасна и нарушает международное право. Но призыв газеты Bild убрать советские танки из мемориала в Тиргартене неразумен, считает Инго Маннтойфель.
Петицию с призывом убрать танки из столичного района Тиргартен подали в бундестаг немецкие газеты Bild и B.Z. Как реагирует на это общественность Германии?
3 октября 2020 года исполняется 30 лет со дня воссоединения Германии. Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.