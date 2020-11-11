Мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене - 75 лет (фото)

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

О мемориалах в Трептов-парке и Шёнхольцер-Хайде мы уже подробно рассказывали - смотрите ссылки под этой галереей. Здесь же по случаю 75-летия мемориала в Тиргартене собрали некоторые исторические и современные фотографии. Этот снимок сделан в декабре 1945 года, когда деревья в парке вырубались на дрова. Летом здесь же выращивали картофель.