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Фото: Maksim Blinov/SNA/imago images
Права человекаРоссия

"Мемориал" заявил о попытке рейдерского захвата его здания

Даниил Сотников
52 мин. назад

После ликвидации "Мемориал" передал свое здание другой организации, теперь Генпрокуратра требует признать сделку недействительной и забрать помещение в пользу государства.

https://www.dw.com/ru/memorial-zaavil-o-popytke-rejderskogo-zahvata-ego-zdania/a-63152826

"Международный Мемориал", ликвидированный Верховным судом РФ, сообщил, что российские власти пытаются через суд захватить здание организации на Каретном Ряду в Москве, которое общество пожертвовало другой организации. Об этом "Мемориал" написал в своих соцсетях в пятницу, 16 сентября.

Здание на Каретном ряду, в котором располагалась организация, находилось в собственности "Международного Мемориала" на основании договора купли-продажи от 2005 года. После того, как в ноябре 2021 года общество получило иск о ликвидации, правление "Международного Мемориала" решило пожертвовать здание Научно-исследовательскому и просветительскому центру "Мемориал" (НИПЦ "Мемориал").

"Для нас было крайне важно обеспечить устойчивое продолжение работы по увековечению памяти жертв террора - среди прочего сохранить доступным для общественного пользования здание на Каретном ряду. Например, чтобы можно было принимать посетителей, помогать людям находить лично и общественно значимую информацию о судьбах жертв государственного террора", - объясняет "Международный Мемориал".

Ликвидация "Международного Мемориала". DW Новости (28.12.21)

Организация подчеркивает, что по российскому закону об НКО после ликвидации она может самостоятельно распоряжаться оставшимся имуществом, а государство может претендовать на его, только если сама НКО не может этого сделать.

Несмотря на это, 12 сентября исполнительный директор ликвидированного Международного Мемориала Елена Жемкова и исполнительный директор НИПЦ Мемориал Борис Беленкин получили повестки в суд по делу о признании недействительными сделок и обращении имущества в доход РФ. Личные счета Жемковой и Беленкина были арестованы.

Тверской суд Москвы рассмотрит соответствующий иск заместителя генерального прокурора России 7 октября.

"Мемориал": "вероятно, дом на Каретном ряду вскоре будет захвачен"

"Нет ни одного юридического основания для признания сделки недействительной: попытку захвата помещения Мемориала в пользу государства мы оцениваем как рейдерскую и политическую. В возможность правосудного решения в 2022 году верить не приходится - вероятно, дом на Каретном ряду вскоре будет захвачен", - предупреждает "Мемориал".

НИПЦ "Мемориал", которому было передано здание, в 1990 году основали историк Арсений Рогинский и группа других исследователей. Организация занималась сбором и анализом информации о советском государственном терроре, составлением баз и справочников, подготовкой научных изданий. Результаты своих работ НИПЦ передавал "Международному Мемориалу" и другим общественным организациям для дальнейшего публичного распространения.

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал". На следующий день Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного "Мемориала". Обе организации безуспешно пытались оспорить судебные решения.

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