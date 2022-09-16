"Мемориал" заявил о попытке рейдерского захвата его здания

"Международный Мемориал", ликвидированный Верховным судом РФ, сообщил, что российские власти пытаются через суд захватить здание организации на Каретном Ряду в Москве, которое общество пожертвовало другой организации. Об этом "Мемориал" написал в своих соцсетях в пятницу, 16 сентября.
Здание на Каретном ряду, в котором располагалась организация, находилось в собственности "Международного Мемориала" на основании договора купли-продажи от 2005 года. После того, как в ноябре 2021 года общество получило иск о ликвидации, правление "Международного Мемориала" решило пожертвовать здание Научно-исследовательскому и просветительскому центру "Мемориал" (НИПЦ "Мемориал").
"Для нас было крайне важно обеспечить устойчивое продолжение работы по увековечению памяти жертв террора - среди прочего сохранить доступным для общественного пользования здание на Каретном ряду. Например, чтобы можно было принимать посетителей, помогать людям находить лично и общественно значимую информацию о судьбах жертв государственного террора", - объясняет "Международный Мемориал".
Организация подчеркивает, что по российскому закону об НКО после ликвидации она может самостоятельно распоряжаться оставшимся имуществом, а государство может претендовать на его, только если сама НКО не может этого сделать.
Несмотря на это, 12 сентября исполнительный директор ликвидированного Международного Мемориала Елена Жемкова и исполнительный директор НИПЦ Мемориал Борис Беленкин получили повестки в суд по делу о признании недействительными сделок и обращении имущества в доход РФ. Личные счета Жемковой и Беленкина были арестованы.
Тверской суд Москвы рассмотрит соответствующий иск заместителя генерального прокурора России 7 октября.
"Мемориал": "вероятно, дом на Каретном ряду вскоре будет захвачен"
"Нет ни одного юридического основания для признания сделки недействительной: попытку захвата помещения Мемориала в пользу государства мы оцениваем как рейдерскую и политическую. В возможность правосудного решения в 2022 году верить не приходится - вероятно, дом на Каретном ряду вскоре будет захвачен", - предупреждает "Мемориал".
НИПЦ "Мемориал", которому было передано здание, в 1990 году основали историк Арсений Рогинский и группа других исследователей. Организация занималась сбором и анализом информации о советском государственном терроре, составлением баз и справочников, подготовкой научных изданий. Результаты своих работ НИПЦ передавал "Международному Мемориалу" и другим общественным организациям для дальнейшего публичного распространения.
28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал". На следующий день Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного "Мемориала". Обе организации безуспешно пытались оспорить судебные решения.
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