После нападения на колонну Росгвардии в Чечне силовики проводят обходы домов и задерживают мужчин, а в отделах полиции предлагают им отправиться на войну, сообщил "Мемориал".

Центр защиты прав человека "Мемориал" заявил о массовых задержаниях мужчин в Чечне, начавшихся спустя два дня после обстрела колонны Росгвардии в конце октября. С 26 октября в Грозненском районе республики задержаны сотни человек, сообщили правозащитники в понедельник, 4 ноября.

По их данным, сотрудники Росгвардии и МВД обходят домовладения жителей, проверяют документы, а при малейших нарушениях действующих в Чечне норм и правил доставляют в отделы полиции мужчин. Там у них проверяют телефоны и ищут информацию о просмотре Telegram-каналов, которые ведут критики чеченских властей, а затем предлагают отправиться на фронт под угрозой уголовного дела.

Только в Старопромысловском отделе полиции находятся 20 задержанных мужчин, указывает "Мемориал". При этом детали задержаний узнать сложно из-за опасений родственников предоставлять информацию, пишет организация.

"Мемориал": задержания проводятся с целью отправки людей на фронт

Правозащитники привели подробности одного из задержаний. Силовики четырежды в течение недели приходили домой к 42- летнему жителю Аргуна Ризвану Батырову, имеющему инвалидность и проживающему с 82-летней матерью. В последний визит они избили мужчину и увезли в отделение, после чего сообщили родственникам, что обнаружили в его телефоне нечто противозаконное. Батырова до сих пор не выпустили из полиции, хотя по закону из-за инвалидности с ним не могут заключить контракт о военной службе.

"Ризван на вид здоровый и крепкий мужчина, и причина, по которой его задержали, заключается в том, что его хотят отправить на войну", - считают в "Мемориале". Правозащитники также предполагают, что нападение на колонну Росгвардии могло быть организовано силовыми структурами, чтобы после этого провести задержания и собрать людей для отправки на войну против Украины.

О расстреле колонны Росгвардии в Грозненском районе сообщалось 24 октября. В результате один человек погиб и один ранен. Нападавшие скрылись.