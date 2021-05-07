Мемориал советским солдатам в берлинском Трептов-парке

Берлин по праву считается одной из самых зеленых европейских столиц. Обширные парки для отдыха горожан здесь начали разбивать еще в позапрошлом веке, по всем правилам садово-паркового искусства и в соответствии с генеральным планом развития города. Пожалуй, самый известный из них - это Тиргартен (Tiergarten)

Примерно в одно время с ним (1876-1888) заложили другой крупный парк - в районе Трептов. Сейчас его название и в Германии, и в республиках бывшего СССР, да и в других странах мира прочно связывается с расположенным здесь мемориальным комплексом. Он посвящен красноармейцам, павшим в боях за Берлин в конце Второй мировой войны. Только в этом парке их похоронено около семи тысяч - из более чем 20 тысяч советских солдат, погибших во время освобождения города в самом конце войны.

Мемориал в Трептов-парке. Фотогалерея

Мемориал в Трептов-парке Мемориал в Трептов-парке был создан в 1947-1949 годах. Главный памятник - Воин-освободитель со спасенной девочкой на руках - установлен на холме с мавзолеем.

Мемориал в Трептов-парке Монументальная мозаика в мавзолее.

Мемориал в Трептов-парке Барельеф с изображением Ордена Отечественной войны у входа в мемориал в Трептов-парке.

Мемориал в Трептов-парке Мемориальное поле с братскими могилами, чашами для вечного огня и двумя красными знаменами из гранита.

Мемориал в Трептов-парке Барельеф с идущими в атаку солдатами на одном из саркофагов.

Мемориал в Трептов-парке "Всё для фронта! Всё для победы!" - барельеф, посвященный поддержке армии в тылу.

Мемориал в Трептов-парке Цитата Иосифа Сталина.

Мемориал в Трептов-парке Скульптура скорбящей женщины.

Мемориал в Трептов-парке Коленопреклоненный солдат около гранитного красного знамени. Автор: Максим Нелюбин



Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из таких памятников за пределами бывшего Советского Союза и самый известный в мире наряду с Мамаевым курганом. Молодой солдат со спасенной немецкой девочкой на руках и мечом, разрубающим поверженную свастику, возвышается над кронами старых деревьев на могильном холме.

Перед бронзовым солдатом - мемориальное поле с другими братскими могилами, саркофагами, чашами для вечного огня, двумя красными знаменами из гранита, скульптурами коленопреклоненных солдат - совсем молодого и постарше. У гранитных знамен - надписи на двух языках: "Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества". Сами саркофаги - пустые, солдаты похоронены в земле по краям почетной аллеи.

У входа, украшенного гранитными порталами, посетителей встречает Родина-мать, скорбящая о своих сыновьях. Она и солдат-освободитель - два символических полюса, определяющих драматургию всего мемориала, который обрамлен плакучими березами, специально посаженными здесь в напоминание о российской природе.

Барельеф на одном из мраморных саркофагов

В путеводителях и других описаниях Трептов-парка непременно упоминают всякого рода детальные параметры: высоту и вес бронзовой статуи, количество сегментов, из которых она состоит, число саркофагов с барельефами, площадь парка... Но когда находишься на месте, все эти цифры никакого значения не имеют. Пересказываются и версии о том, кто именно был воином, который в апреле 1945 года, рискуя жизнью, спас немецкую девочку. Однако автор памятника, скульптор и фронтовик Евгений Вучетич подчеркивал, что его солдат-освободитель имеет символическое значение, и не рассказывает о конкретном эпизоде. Он особо подчеркнул это в интервью газете Berliner Zeitung в 1966 году.

Подвиг Николая Масалова

Наиболее распространенной является версия о том, что историческим прототипом для памятника был солдат Николай Масалов (1921-2001). Трехлетняя девочка плакала около своей убитой матери в берлинских развалинах. Ее голос красноармейцы услышали во время короткого затишья между атаками на рейхсканцелярию Гитлера. Масалов вызвался вытащить ее из зоны обстрела, попросив прикрыть его огнем. Девочку он спас, но был ранен. В 2003 году на Потсдамском мосту (Potsdamer Brücke) в Берлине установили мемориальную табличку в память о совершенном в этом месте подвиге.

История основана в первую очередь на воспоминаниях маршала Василия Чуйкова. Сам факт подвига Масалова подтвержден, но во времена ГДР были собраны свидетельства очевидцев и о других похожих случаях по всему Берлину. Их набралось несколько десятков. Перед штурмом в городе оставалось множество жителей. Национал-социалисты не давали гражданскому населению его покидать, намереваясь защищать столицу "третьего рейха" до последнего.

Портретное сходство и исторические цитаты

Точно известны имена солдат, после войны позировавших Вучетичу: Иван Одарченко и Виктор Гуназ. Одарченко проходил службу в берлинской комендатуре. Скульптор заметил его во время спортивных соревнований. После открытия мемориала Одарченко случалось нести дежурство около памятника, и многие посетители, ни о чем не подозревавшие, удивлялись очевидному портретному сходству. Кстати, в начале работы над скульптурой он держал на руках немецкую девочку, но затем ее сменила маленькая дочка коменданта Берлина - генерал-майора Александра Котикова.

Меч, разрубающий свастику, является своего рода копией меча, которым владел первый псковский князь Всеволод-Гавриил - внук Владимира Мономаха. Вучетичу предлагали заменить меч более современным оружием - автоматом, но он настоял на своей первоначальной версии. Также рассказывают, что некоторые военачальники предлагали поставить в центре мемориального комплекса не солдата, а гигантскую фигуру Иосифа Сталина. От этой идеи отказались, так как она, по всей видимости, не нашла поддержки у самого Сталина. О нем здесь напоминают цитаты, высеченные на символических саркофагах на русском и немецком языках.

После объединения Германии некоторые немецкие политики требовали их удалить, ссылаясь на преступления, совершенные во времена сталинской диктатуры, но весь комплекс, согласно межгосударственным соглашениям, находится под охраной государства. Никакие изменения без согласия России недопустимы.

Из гранита рейхсканцелярии

Мемориал в Трептов-парке воздвигнут сразу после окончания Второй мировой войны, в 1947-1949 годах. Сюда перенесли останки воинов, временно захороненных на разных городских кладбищах. Место было выбрано советским командованием и закреплено в приказе номер 134. Для строительства использовали гранит из рейхсканцелярии Гитлера.

В художественном конкурсе, который был организован советским военным командованием в Берлине, участвовали несколько десятков проектов. Победители совместные эскизы архитектора Якова Белопольского и скульптора Евгения Вучетича. К изготовлению скульптурных элементов по эскизам Вучетича привлекли 60 немецких скульпторов и 200 каменотесов, а всего в возведении мемориала участвовали 1200 рабочих. Все они получали дополнительное довольствие и продукты. В немецких мастерских также были изготовлены чаши для вечного огня и мозаика в мавзолее под скульптурой воина-освободителя. Основную статую отлили в Ленинграде и доставили в Берлин по воде.

Помимо мемориала в Трептов-парке, памятники советским солдатам сразу после войны установили еще в двух местах. В парке Тиргартен (Tiergarten), расположенном в центральной части Берлина, похоронено около 2000 павших воинов. В парке Шёнхольцер Хайде (Schönholzer Heide) в берлинском округе Панков - более 13 тысяч.

Борис Ельцин и Гельмут Коль в Трептов-парке, 1994 год

Во времена ГДР мемориальный комплекс в Трептов-парке служил местом проведения официальных мероприятий, имел статус одного из важнейших государственных памятников. 31 августа 1994 года в торжественной поверке, посвященной памяти павших и выводу российских войск из объединенной Германии, участвовали тысяча российских и шестьсот немецких солдат, а принимали парад федеральный канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) и президент России Борис Ельцин.

Статус памятника и всех советских военных кладбищ закреплен в отдельной главе договора, заключенного между ФРГ, ГДР и державами-победительницами во Второй мировой войне. Согласно этому документу, мемориалу гарантирован вечный статус, а немецкие власти обязаны финансировать его содержание, обеспечивать целость и сохранность. Что и делается самым лучшим образом.

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