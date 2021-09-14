"Мемориал" признал политзаключенными двух похищенных чеченцев

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключенными двух родных братьев из Чечни, похищенных в феврале 2021 года в Нижнем Новгороде, вывезенных в Гудермес и находящихся "в СИЗО, откуда постоянно сообщают об избиениях и угрозах". Дело 18-летнего Исмаила Исаева и 20-летнего Салеха Магамадова, один из которых гей, а другой проходит процедуру трансгендерного перехода, "изобилует грубыми нарушениями", заявили правозащитники в понедельник, 13 сентября.

Правозащитники указали на грубые нарушения в деле чеченцев

В частности, к братьям, обвиненным в "пособничестве незаконным вооруженным формированиям", не допускали адвокатов, "в процессе нарушали установленные законом сроки, на братьев и их родителей оказывали давление, их пытали", говорится в заявлении.

Кроме того, "Мемориал" усомнился в достоверности и достаточности доказательств вины Исаева и Магамадова. "К примеру, описание следствием "знакомства с боевиком через Facebook" изобилует неясностями и техническими ошибками, а показания двух свидетелей-таксистов, указавших на братьев, повторяются дословно", - указывается далее. Одновременно правозащитники выразили сомнения в дате предполагаемого преступления и ряде других деталей, упоминаемых в деле.

Преследование за публичную критику властей и принадлежность к ЛГБТ-сообществу

"Мы считаем, что уголовное дело против Исаева и Магамадова является продолжением их преследования за публичную критику режима в интернете. Дополнительным мотивом преследования представляется их принадлежность к ЛГБТ-сообществу", - подчеркнул "Мемориал". Правозащитники указали, что "дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества стала одной из основных идеологем нынешнего чеченского руководства и имеет массовый и жестокий характер как в России, так и за её пределами, включая похищения, покушения и убийства".

Исмаила Исаева и Салеха Магамадова ранее задерживали в Чечне в связи с деятельностью в оппозиционном Telegram-канале "Осал Нах 95" (в переводе с чеченского – "беспринципные люди"), напоминает "Мемориал". После их задержания в интернете было опубликовано видео с их извинениями, на котором было заметно, что молодые люди были избиты. Летом 2020 года с помощью "Российской ЛГБТ-сети" они выехали в Нижний Новгород и готовились покинуть Россию, но их снова задержали и вывезли в Чечню.

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