"Мемориал" признал Ивана Сафронова политзаключенным

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал журналиста Ивана Сафронова, осужденного по обвинению в госизмене на 22 года колонии, политическим заключенным и потребовал реабилитировать его. В сообщении проекта, опубликованном в понедельник, 28 ноября, уголовное дело против Сафронова названо сфабрикованным.

"Его преследуют по статье о госизмене из-за журналистской деятельности. Мы считаем, что уголовное дело против Сафронова нарушает свободу выражения мнения и свободу распространения информации и нацелено на устрашение гражданского общества в России. Мы требуем освободить Ивана Сафронова из-под стражи и полностью его реабилитировать", - настаивают правозащитники.

Проанализировав обвинительное заключение, сотрудники проекта утверждают, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) не смогла доказать вину журналиста. Сафронову инкриминировали пересылку гражданину ФРГ Демури Воронину аналитического отчета об участии ВС РФ в боевых действиях в Сирии и подготовку для чешского журналиста Мартина Лариша отчетов о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными государствами. "Сотрудничество Сафронова с Ворониным и Ларишем сводилось к анализу открытых источников. Следствие не привело доказательств связи Лариша и Воронина с зарубежными разведками, кроме справок СВР, и произвольно объявило гостайной сведения в свободном доступе. Оно не установило источник якобы секретной информации, к которой у самого Сафронова не было доступа", - говорится в заявлении "Мемориала".

Приговор бывшему сотруднику газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивану Сафронову был оглашен 5 августа, судебный процесс по его делу длился несколько месяцев. За несколько часов до оглашения приговора Европейский Союз в очередной раз призвал снять с Сафронова обвинения и освободить его без всяких условий.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан по обвинению в госизмене 7 июля 2020 года, когда занимал уже должность советника главы "Роскосмоса". В госкорпорации заявили, что задержание не связано с текущей работой Сафронова и что к гостайне он доступа не имел. В свою очередь ФСБ утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он якобы передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот затем переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за эту информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.

В начале судебного процесса в апреле 2022 года Иван Сафронов заявил, что действия, вменяемые ему в вину, сводятся исключительно к его журналистской деятельности и преступлением не являются. Он также отказался заключать сделку со следствием. В конце августа обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Адвокат Евгений Смирнов назвал такой запрос чудовищным. "Даже бывшим сотрудникам ФСБ, которые обвинялись в государственной измене, такие сроки не запрашивались", - отметил Смирнов в интервью DW. Издание "Проект", изучив обвинительное заключение, заявило что дело Сафронова придумано спецслужбами, а фигурирующие в нем секретные документы в действительности находятся в открытом доступе.

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