Мельник: Причины отказа ФРГ поставлять танки неубедительны

На 303-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 23 декабря (время московское).

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ЧВК Вагнера отправила на войну в Украине около 40 тысяч заключенных из российских тюрем - такую оценку привел координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Всего в войне участвуют, по словам Кирби, около 50 тысяч "вагнеровцев", на оплату своей военной активности в Украине ЧВК ежемесячно тратит 100 млн долларов. "Похоже, господин Пригожин (владелец ЧВК Вагнера - Ред.) готов просто бросать тела российских граждан в мясорубку в Бахмуте, - сказал Джон Кирби. - Около 1000 бойцов "Вагнера" были убиты в этом сражении за несколько последних недель, и мы считаем, что 90% из них были фактически заключенными".

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Андрей Мельник Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник назвал "совершенно неубедительными" причины, по которым Германия отказывается поставлять танки Киеву. "Если федеральное правительство не желает заниматься поставками в одиночку, тогда Германия могла бы взять на себя ведущую роль на континенте, создать европейский танковый альянс", - сказал Мельник в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). С инициативой создания такого "танкового альянса" Мельник уже выступал в октябре, когда покидал должность украинского посла в ФРГ.

Помимо танков Leopard и БМП Marder, Украина также хотела бы получить от ФРГ бронеавтомобили Fuchs и Wiesel, сказал замглавы украинского МИДа. "Что нам еще экстренно необходимо, так это боеприпасы. Мы используем по большей части западные системы вооружения, а к ним подходят только те боеприпасы, которые производят наши партнеры. Поэтому задача номер один на ближайшие недели и месяцы - обеспечить оперативную поставку этих боеприпасов", - подчеркнул Андрей Мельник.

РФ вывела в Черное море боевой корабль с "Калибрами"

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Россия вывела в Черное море боевой корабль, несущий ракеты типа "Калибр", общий залп составляет 4 ракеты, сообщили в соцсети Facebook Военно-морские силы ВСУ. Последний раз такое происходило 16 декабря, когда Россия нанесла по Украине удар несколькими десятками ракет, в том числе "Калибрами".

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Украинский фотожурналист Евгений Малолетка признан фотографом года по версии британской газеты The Guardian. Он освещал осаду Мариуполя российскими войсками в начале войны, показывая последствия обстрелов города. Снимки, сделанные им в разрушенном мариупольском роддоме, получили всемирную известность.

13 декабря стало известно, что Евгений Малолетка и его коллега Мстислав Чернов, работавший вместе с ним в Мариуполе, удостоены премии "За свободу прессы" от "Репортеров без границ". В мае Малолетка и Чернов также получили премию DW "За свободу слова".

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К пяти годам лишения свободы приговорил Челябинский гарнизонный военный суд рядового-контрактника, который не явился в часть после объявления мобилизации. Как сообщается в пресс-релизе суда, рядовой 22 августа самовольно оставил место службы, после чего "достоверно зная, что 21 сентября 2022 года на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться вне военной службы, мер по возвращению в воинскую часть или органы военного управления не принял". 26 сентября сотрудники военной полиции обнаружили контрактника в Челябинске и доставили его в военную комендатуру.

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Два человека погибли в результате утреннего обстрела Херсона, сообщает местный горсовет в Telegram. По его предварительным данным, ВС РФ обстреляли город из реактивных систем залпового огня.

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Писатель Дмитрий Глуховский на книжной ярмарке во Франкфурте в 2022 году Фото: Hannelore Förster/IMAGO

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск писателя Дмитрия Глуховского к министерству юстиции РФ с требованием исключить его из реестра "СМИ-иноагентов". Глуховский был внесен Минюстом РФ в соответствующий список 7 октября. Весной его объявили в розыск и заочно арестовали в России по уголовному делу о "дискредитации вооруженных сил РФ".

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Нидерланды выделят Украине 2.5 млрд евро помощи в 2023 году, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте. По его словам, эти деньги пойдут на поддержку ВСУ, гумпомощь жителям страны, восстановление ее критической инфраструктуры и расследование военных преступлений. "Пока Россия продолжает свою войну против Украины, Нидерланды будут продолжать оказывать Украине помощь. Военную, гуманитарную и дипломатическую", - заверил Рютте.

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В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр, который был разрушен российским авиаударом в марте. Об этом написал в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, оккупационные власти сносят заднюю и центральную части здания, а фронтальную намерены оставить как основу для "реконструкции". Снос руин - это "попытка навсегда скрыть физические доказательства крупнейшего одновременного умышленного убийства украинцев русскими с начала этой фазы войны", подчеркнул Андрющенко.

В результате бомбардировки драмтеатра в Мариуполе 16 марта погибли около 300 мирных жителей. В ОБСЕ и правозащитной организации Amnesty International назвали российскую бомбардировку здания военным преступлением.

Хроника событий 23 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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