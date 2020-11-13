 Медведица-кайя - бабочка 2021 года в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.11.2020

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По Германии

Медведица-кайя - бабочка 2021 года в Германии (фото)

Популяция этих ночных бабочек пока не находится под угрозой, но в последнее время в Германии сильно сокращается. Одна из причин - световой загрязнение.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Для начала посмотрим на этот рисунок - саму бабочку 2021 года в Германии и гусеницу, давшую этой бабочке название - медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja).

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Днем эти ночные бабочки хорошо маскируются - спят, сложив крылья.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    В случае опасности крылья они очень быстро раскрывают и тем самым пугают птиц или других своих врагов, демонстрируя необычный яркий окрас.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Интересно, что у каждой особи этих бабочек - индивидуальный рисунок верхней стороны крыльев.

  • Гусеница бабочки медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Вот, собственно, и та самая гусеница, которая позже превратится в мотылька. Питаются гусеницы листьями разных растений - от малины и вереска до яблони и сливы.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    В свою очередь, у бабочек даже не развит хоботок, то есть они вообще не могут потреблять нектар или что-то еще и живут за счет энергии, накопленной гусеницей.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Эти бабочки широко распространены на всей территории Европы, а также в других регионах мира - например, на Дальнем Востоке, в Китае и Северной Америке.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Для начала посмотрим на этот рисунок - саму бабочку 2021 года в Германии и гусеницу, давшую этой бабочке название - медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja).

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Днем эти ночные бабочки хорошо маскируются - спят, сложив крылья.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    В случае опасности крылья они очень быстро раскрывают и тем самым пугают птиц или других своих врагов, демонстрируя необычный яркий окрас.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Интересно, что у каждой особи этих бабочек - индивидуальный рисунок верхней стороны крыльев.

  • Гусеница бабочки медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Вот, собственно, и та самая гусеница, которая позже превратится в мотылька. Питаются гусеницы листьями разных растений - от малины и вереска до яблони и сливы.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    В свою очередь, у бабочек даже не развит хоботок, то есть они вообще не могут потреблять нектар или что-то еще и живут за счет энергии, накопленной гусеницей.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Эти бабочки широко распространены на всей территории Европы, а также в других регионах мира - например, на Дальнем Востоке, в Китае и Северной Америке.

    Автор: Максим Нелюбин


Берлин / Дюссельдорф • В Германии в последние недели уже назвали "Гриб 2021 года" - зеленушку, "Цветок 2021 года" - кровохлёбку и "Дерево 2021 года" - остролист. Сейчас пришел черед "Бабочки 2021 года", которой стала медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja), много разных фотографий которой смотрите в нашей, так сказать, поздравительной фотогалерее выше. Здесь же приведем несколько фактов из обоснования решения жюри немецкой экологической программы "Schmetterling des Jahres".

Во-первых, почему "медведица", в немецком названии - "бурая медведица", вернее - "бурый медведь"? Необычное название появилось из-за длинных коричневых волосков, которыми покрыты гусеницы этих ночных бабочек. Во-вторых, почему медведица-кайя оказалась сейчас в центре внимания?

Ночные бабочки и световое загрязнение

Популяция этих ночных бабочек в Германии пока не находится в опасности, но может переступить эту грань. Главная причина - световое загрязнение, вернее - использование для освещения улиц ламп с большим содержанием синего света в спектре. Пролетая мимо таких источников, эти и другие мотыльки теряют ориентацию, начинают кружиться вокруг них, биться о стекло, тратят при этом почти все свои силы, до полного изнеможения. После чего у них не остается энергии на поиски партнера и для производства потомства. К тому же в таком состоянии они становятся более легкой добычей, например, для летучих мышей.

Почти каждый, наверняка, знает, как это выглядит, - видел во время летних вечерних или ночных прогулок. Чтобы помочь бабочкам, достаточно поменять лампы на другие модели, без столь интенсивного синего света в спектре - например, на более экономичные светодиодные источниики (LED), к чему и призывают сейчас в Германии.

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