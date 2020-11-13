Медведица-кайя - бабочка 2021 года в Германии (фото)

Берлин / Дюссельдорф • В Германии в последние недели уже назвали "Гриб 2021 года" - зеленушку, "Цветок 2021 года" - кровохлёбку и "Дерево 2021 года" - остролист. Сейчас пришел черед "Бабочки 2021 года", которой стала медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja), много разных фотографий которой смотрите в нашей, так сказать, поздравительной фотогалерее выше. Здесь же приведем несколько фактов из обоснования решения жюри немецкой экологической программы "Schmetterling des Jahres".

Во-первых, почему "медведица", в немецком названии - "бурая медведица", вернее - "бурый медведь"? Необычное название появилось из-за длинных коричневых волосков, которыми покрыты гусеницы этих ночных бабочек. Во-вторых, почему медведица-кайя оказалась сейчас в центре внимания?

Ночные бабочки и световое загрязнение

Популяция этих ночных бабочек в Германии пока не находится в опасности, но может переступить эту грань. Главная причина - световое загрязнение, вернее - использование для освещения улиц ламп с большим содержанием синего света в спектре. Пролетая мимо таких источников, эти и другие мотыльки теряют ориентацию, начинают кружиться вокруг них, биться о стекло, тратят при этом почти все свои силы, до полного изнеможения. После чего у них не остается энергии на поиски партнера и для производства потомства. К тому же в таком состоянии они становятся более легкой добычей, например, для летучих мышей.

Почти каждый, наверняка, знает, как это выглядит, - видел во время летних вечерних или ночных прогулок. Чтобы помочь бабочкам, достаточно поменять лампы на другие модели, без столь интенсивного синего света в спектре - например, на более экономичные светодиодные источниики (LED), к чему и призывают сейчас в Германии.

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