 Медведев стал заместителем Путина в Совете по науке | Новости из Германии о России | DW | 15.03.2021

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Россия

Медведев стал заместителем Путина в Совете по науке

Президент России утвердил состав Совета по науке и образованию и официально возглавил его. Дмитрий Медведев стал запмредом Путина в СНО.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назначен заместителем главы Совета при президенте по науке и образованию (СНО), руководителем которого официально стал Владимир Путин. Это следует из указа российского лидера, опубликованного в понедельник, 15 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Помощник президента Андрей Фурсенко назначен секретарем совета. В его состав также вошли первый заместитель секретаря Совета Безопасности Юрий Аверьянов, помощник Путина - Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр науки Валерий Фальков и министр цифрового развития Максут Шадаев.

Формирование государственной научно-технической политики

Основными задачами совета являются формирование государственной научно-технической политики, оценка ее эффективности, подготовка предложений о развитии науки и образования.

Медведев занимает должность заместителя председателя Совета Безопасности России. Эту должность создали специально для Медведева после того, как он объявил об отставке с поста премьер-министра.

Ранее, 8 марта, состоялось заседание СНО, в коде которого обсуждался вывод реактора ПИК в Гатчине на энергетический режим работы и запуск тестовых экспериментов.

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