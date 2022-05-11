 ″Медузе″ запретили посещать ежедневные брифинги Кремля | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2022

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Россия

"Медузе" запретили посещать ежедневные брифинги Кремля

Корреспондента "Медузы" исключили из соответствующего пула журналистов. Его без предупреждения отключили от чата в ICQ.

Стартовая страница издания Медуза

Корреспондент издания "Медуза" исключен из пула журналистов, которые участвуют в ежедневных телефонных брифингах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Утром в среду, 11 мая, администраторы чата в ICQ, занимающиеся организацией кремлевских брифингов, без предупреждения удалили корреспондента "Медузы" из чата.

Как сообщает "Медуза", на вопрос о том, почему это случилось, администраторы ответили: "Мы сокращаем количество участников пула".  При этом администраторы не уточнили, насколько сильно сокращается кремлевский пул, и кто еще исключен из списка, сказав лишь, что в пуле останутся "российские СМИ и СМИ, имеющие представительства в России".

Интернет-издание "Медуза" было создано в 2014 году бывшим главным редактором портала Lenta.ru Галиной Тимченко. Его штаб-квартира находится в столице Латвии Риге. Последние несколько лет журналисты "Медузы" регулярно принимали участие в брифингах Пескова.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 26:32

Мы готовились похоронить "Медузу", но редакция решила помучиться. Галина Тимченко #вТРЕНДde

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