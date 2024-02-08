"Медуза" опубликовала список "запрещенных музыкантов" в РФ

"Медуза"в четверг, 8 февраля, опубликовала обновленный список артистов , "запрещенных к концертной деятельности" в России . В начале февраля 2024 года им поделились с российскими продюсерами и промоутерами, утверждает издание со ссылкой на два независимых друг от друга источника в музыкальной индустрии. Всего в него вошли 50 музыкантов и групп.

Сообщается, что в списке фигурируют как музыканты, открыто выступившие против войны (например, рэпер Loqiemean и солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев), так и те, кто выступал на "патриотических" мероприятиях (Филипп Киркоров и Дима Билан) и фотографировался с Екатериной Мизулиной (рэпер Scally Milano).

В списке также оказались популярные исполнители, которые никак не высказывались о войне с Украиной: певица Дора, Dean Blonde и другие. Кроме того, перечень "запрещенных артистов" пополнился всеми участниками "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

"Почти голая вечеринка" и ее последствия

В декабре 2023 года в Москве прошла вечеринка российской телеведущей и видеоблогера Насти Ивлеевой с "почти голым" дресс-кодом. Кадры с ее участниками в откровенных костюмах позже попали в открытый доступ. Как итог - рэпер Vacio, появившийся на мероприятии в одном носке, был арестован на 15 суток, Анастасия Ивлеева оштрафована на 100 тысяч рублей, а работа клуба "Мутабор" по решению суда была остановлена на 90 дней в связи с "нарушением санитарных норм". По мнению Лефортовского суда Москвы, вечеринка пропагандировала "нетрадиционные сексуальные отношения". По данным СМИ, участников вечеринки Ивлеевой преследуют по команде Кремля.

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