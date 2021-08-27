 ″Медуза″ назвала Совет безопасности РФ одним из инициаторов кампании против СМИ | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2021

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Россия

"Медуза" назвала Совет безопасности РФ одним из инициаторов кампании против СМИ

Совет безопасности РФ еженедельно обсуждает списки граждан, СМИ и организаций, которых власти могут признать "иностранными агентами", говорится в расследовании "Медузы".

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции Совета безопасности РФ

Совет безопасности РФ, по данным интернет-издания "Медуза", готовит и еженедельно обсуждает списки граждан, СМИ и организаций, которые планируется признавать "нежелательными" или "иностранными агентами". Эти списки составляются при участии Федеральной службы безопасности (ФСБ), говорится в расследовании, опубликованном в пятницу, 27 августа. При этом "Медуза" опирается на информацию, полученную от трех собеседников, знакомых с ходом заседаний или содержанием документов, а также от исследователя российских спецслужб Андрея Солдатова.

Сотрудничество Совбеза и "второй спецслужбы" ФСБ

Как сообщил изданию Солдатов, за последние полтора года Совет безопасности установил тесные "рабочие контакты с руководителями соответствующих подразделений ФСБ". Пополнять список "иноагентов" Совету безопасности помогает пополнять глава Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ("второй спецслужбы" ФСБ") Алексей Седов, отметил он далее. О сотрудничестве СБ и "второй службы" ФСБ при составлении списка "иностранных агентов" заявил и еще один источник, близкий к администрации президента.

Согласно этой информации, "вторая спецслужба" выступила составителем большинства справок, которые были представлены Генпрокуратуре и министерству юстиции в качестве доказательств для признания СМИ и организаций "иностранными агентами. "Иноагенты" - это сейчас их задача. Причем Седов лично этим занимается. Его люди и документы его службы очень часто фигурируют в разработках по иностранному финансированию и "иноагентству", - пояснил Андрей Солдатов.

Быстрота решений свидетельствует об их принятии на высшем уровне

Внесение в списки "иноагентов" и "нежелательных организаций" в обычном режиме требует действий целого ряда ведомств - Минюста, МИД, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Генпрокуратуры - и занимает несколько месяцев. Сейчас изменение статуса организаций укладывается в сутки, заявил "Медузе" исследователь российских элит Константин Гаазе. По его мнению, быстрота принятия таких решений свидетельствует о том, что их утверждают на высшем уровне. ФСБ, в отличие от Совета безопасности, вряд ли смогла бы добиться этого, уверен Гаазе.

Впервые конкретные решения по "борьбе с иностранными влияниями" были приняты на расширенном заседании Совбеза в июле 2015 года, заявил "Медузе" собеседник, знакомый с ходом встречи. Он отказался сообщать, о каких решениях шла речь и об их возможной связи с кампанией против независимых СМИ.

Председатель Совбеза - Владимир Путин

Председателем Совета безопасности РФ является президент России Владимир Путин. В состав СБ также входят руководители всех силовых ведомств, глава МИД Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники.

Список СМИ-"иноагентов"за последние четыре месяца пополнялся пять раз. В частности, 21 августа в него были внесенытелеканал "Дождь" и издание "Важные истории", а также журналист Степан Петров и шесть сотрудников "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое  - лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. В общей сложности в списке сейчас числятся 43 СМИ и журналиста. Среди прочих, в нем числятся "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Медуза" и VTimes.io. Список НКО - иностранных агентов включает на данный момент 76 позиций.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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