Журналисты нашли в Москве 142 "штатных" понятых по "наркотическим" делам

Более 140 человек свидетельствовали в качестве подставных понятых в московских судах по статьям о наркотиках, выяснили журналисты изданий "Важные истории" и "Медуза". В их расследовании, опубликованном в четверг, 18 февраля, отмечается, что речь идет о знакомых сотрудниках полиции или тех, кто тем или иным образом зависит от полицейских.

Анализируя десятки тысяч приговоров, вынесенных в Москве по "наркотическим" статьям Уголовного кодекса РФ, журналисты находили имена понятых в текстах приговоров или постановлений и смотрели, встречаются ли они же в других делах. В результате нашлось 142 человека, которых полицейские привлекали как якобы независимых понятых. Журналисты опубликовали их список.

В качестве "штатных" понятых, которых использовали для фабрикации уголовных дел, выступали знакомые оперативников, наркозависимые или ранее судимые люди, пишут журналисты. В расследовании приводится несколько примеров того, как, несмотря на протесты адвокатов, судьи отправляли подсудимых за решетку на долгие годы. Таких случаев были сотни, утверждают журналисты.

18 "штатных" понятых в УВД ЗАО Москвы

Больше всего "штатных" понятых (18 человек), связаны с УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы, сотрудники которого задерживали журналиста Ивана Голунова, отмечается в расследовании. После дела Голунова глава УВД Андрей Пучков был отстранен от должности, а пятерых его бывших подчиненных судят за превышение должностных полномочий, фабрикацию доказательств по уголовному делу и незаконное хранение наркотиков.

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