"Медиазона": В РФ - крупнейшая волна поджогов с начала войны

С 13 декабря россияне как минимум 50 раз под влиянием телефонных мошенников атаковали банки, почты, полицейские машины и другие объекты в России, подсчитала "Медиазона".

С 13 декабря в России произошло как минимум 50 поджогов из-за влияния телефонных мошенников, подсчитало издание "Медиазона" во вторник, 24 декабря. По данным журналистов, это самая крупная волна атак с начала войны в Украине.

Большая часть атак пришлась на 20 и 21 декабря, говорится в сообщении. Нападениям подвергались банки, полицейские машины, почтовые отделения, отделения МФЦ и другие объекты на территории РФ. Как минимум шестерых задержанных за поджоги в эту волну обвинили в терроризме. Еще одиннадцати из них вменяют умышленное повреждение имущества, отмечают журналисты.

Основное количество атак пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Суммарно с 13 декабря там было совершено от тридцати атак.

Не первая волна поджогов в РФ

В России ранее уже отмечалось несколько волн поджогов. Так, в июле 2023 года поджигали в основном военкоматы. Почти все задержанные не выступали против войны или принудительного призыва, а, судя по их рассказам, становились жертвами телефонных мошенников.

До этого волна аналогичных ЧП началась после объявления мобилизации осенью 2022 года. В ФСБ тогда заявили, что "в большинстве случаев звонки осуществляются с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур".