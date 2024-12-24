  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ОбществоРоссия

"Медиазона": В РФ - крупнейшая волна поджогов с начала войны

Алексей Волошинов
25 декабря 2024 г.

С 13 декабря россияне как минимум 50 раз под влиянием телефонных мошенников атаковали банки, почты, полицейские машины и другие объекты в России, подсчитала "Медиазона".

https://p.dw.com/p/4oYs3
Символическая иллюстрация: полиция в Москве (фото из архива)
Фото: Bocharov Denis/globallookpress.com/picture alliance

С 13 декабря в России произошло как минимум 50 поджогов из-за влияния телефонных мошенников, подсчитало издание "Медиазона" во вторник, 24 декабря. По данным журналистов, это самая крупная волна атак с начала войны в Украине.

Большая часть атак пришлась на 20 и 21 декабря, говорится в сообщении. Нападениям подвергались банки, полицейские машины, почтовые отделения, отделения МФЦ и другие объекты на территории РФ. Как минимум шестерых задержанных за поджоги в эту волну обвинили в терроризме. Еще одиннадцати из них вменяют умышленное повреждение имущества, отмечают журналисты.

Основное количество атак пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Суммарно с 13 декабря там было совершено от тридцати атак.

Не первая волна поджогов в РФ

В России ранее уже отмечалось несколько волн поджогов. Так, в июле 2023 года поджигали в основном военкоматы. Почти все задержанные не выступали против войны или принудительного призыва, а, судя по их рассказам, становились жертвами телефонных мошенников.

До этого волна аналогичных ЧП началась после объявления мобилизации осенью 2022 года. В ФСБ тогда заявили, что "в большинстве случаев звонки осуществляются с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

Суд в Берлине осудил россиянина за попытку поджога дома сотрудников РИА Новости

Суд в Берлине осудил россиянина за попытку поджога дома сотрудников РИА Новости

В понедельник, 22 июля, в берлинском суде был оглашен приговор в отношении гражданина России Дмитрия Баграша по обвинению в попытке поджога здания, где живут сотрудники РИА Новости. Он был осужден на 5 лет и 4 месяца лишения свободы.
Правосудие и закон22 июля 2024 г.02:23 мин.
"Победа куется в огне" - реклама российской армии в Москве

Кто стоит за новой волной поджогов военкоматов в России

Кто стоит за новой волной поджогов военкоматов в России

За несколько дней по всей России десятки людей попытались поджечь военкоматы. Вероятно, это связано не с протестами, а с работой телефонных мошенников.
Конфликты2 августа 2023 г.
Показать еще