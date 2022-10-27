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Фото: Tom Weller/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

МЭА: Война РФ против Украины может ускорить энергопереход

Жан Рофе
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 октября.

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На 246-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за событиями четверга, 27 октября (время московское).

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Вооруженные силы Литвы отправили в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику, сообщил министр обороны страны Арвидас Анашаускас. "Больше поддержки Украине!", - написал он в Twitter, анонсируя литовские поставки.

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Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли одно из промышленных предприятий Краматорска, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, обошлось без жертв, но есть разрушения.

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В школах Германии по данным на 23 октября было зарегистрировано 195 984 украинских детей и подростков, сообщили представители конференции министров образования и культуры федеральных земель (KMK). Только за минувшую неделю их число увеличилось на 969 человек. При этом еще не все федеральные земли обнародовали текущую информацию из-за продолжающихся в ряде регионов каникул. Число учащихся, указанное КМК, относится к общеобразовательным школам и профессионально-техническим училищам.

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По данным Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, может ускорить переход на экологически чистую энергию. Вдобавок к краткосрочным мерам защиты потребителей от роста цен, кризис привел к тому, что многие государства в настоящее время пытаются ускорить структурные изменения, говорится в ежегодном отчете МЭА. Эксперты агентства указывают, что в случае реализации эти планы будут означать увеличение ежегодных мировых инвестиций в чистую энергию на 50 процентов к 2030 году.

Хроника событий 27 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 октября 14.00 - 23.59 >>>

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