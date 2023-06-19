"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины

Анимационный фильм "Мавка" в Германии получил положительные отзывы кинокритиков и зрителей. Украинских аниматоров приравнивают к конкурентам из США, хотя иногда и критикуют за чрезмерное сходство с "Диснеем".

"Мне очень понравилось", - с восторгом рассказывает 7-летняя Тина после просмотра фильма "Мавка. Лесная песня" в одном из кинотеатров Бонна. "Мавка очень добрая и красивая, словно принцесса. Но из героев мне больше всего понравился Жабокот. Он такой прикольный!" - говорит девочка, с улыбкой вспоминая одного из персонажей - чудного лесного зверька, напоминающего в равной степени кота и лягушку. Мама Тины тоже довольна совместным походом в кинотеатр с дочерью и признается, что больше всего смеялась, когда увидела в фильме героев, которые явно воплощают в сказочной истории двух боксеров, которых хорошо знают и любят в Германии - братьев Кличко.

Герои фильма "Мавка" Фото: Shout! Factory/Everett Collection/picture alliance

"Тина колебалась, идти ли на диснеевскую "Русалочку" или на "Мавку", посмотрела трейлеры и решила: идем на "Мавку"! Мы не пожалели", - говорит женщина. Главная тема фильма, созданного украинской студией "Анимаград" по мотивам драмы Леси Украинки "Лесная песня" - отношения человека и природы. Главная героиня - Мавка - живет в мире добрых духов, призванных оберегать лес от угроз, среди которых - человеческая жадность. В фильме девушка-фея влюбляется в деревенского парня Лукаша, что едва не заканчивается трагедией для лесных жителей.

"Мавку" в Германии часто сравнивают с "Диснеем"

С тем, что украинская "Мавка" вполне может соревноваться с продукцией легендарной студии Disney, отмечают и немецкие критики. "Этот фильм держит планку, заданную "Диснеем" как с точки зрения сюжета, так и с точки зрения технической реализации. Это приятный сюрприз для меня, ведь раньше я знал Украину лишь по некоторым авторским фильмам", - признался в беседе с DW известный берлинский кинокритик Берт Ребгандль (Bert Rebhandl).

По его словам, авторам фильма удалось сделать продукт, который во многом ориентируется на стандарты "Диснея", но в то же время является и достаточно своеобразным. Критик говорит, что украинцам удалось сделать фильм мирового уровня, имея в разы меньший бюджет, чем у коллег в США. "Это - одно из преимуществ анимационного кино. Эта сфера дает шанс тем, у кого есть креативность и ум, а также техническое ноу-хау, сделать фильм, который имеет уровень Disney", - констатирует Ребгандль.

"Мавку" немецкие критики часто сравнивают с "Диснеем". Но не всегда это сравнение - в пользу украинского фильма. "Будучи один на один с природой, Мавка - это украинская сестра Покахонтас, Моаны или Ариэль - диснеевских принцесс с чистой душой природы. Талия тонкая, словно у осы, большие зеленые глаза, зеленые волосы и веселые друзья-животные, например, отъевшаяся лягушка - такое впечатление, что Мавка появилась прямо из фильма от Disney", - констатирует критик столичной Berliner Morgenpost и отмечает, что это сходство с американскими аналогами "в значительной степени лишает фильм оригинальности". А юмор в фильме, добавляет журналист берлинского издания, "способен повеселить разве что маленьких детей".

Критику на страницах Berliner Morgenpost одновременно компенсируют и комплименты, в частности за впечатляющие пейзажи украинской природы. "Фильм делает просто счастливым", - подытоживает обозреватель берлинского издания.

Качество фильма - это еще не кассовые сборы

И все же, с "Диснеем" как с брендом конкурировать за кассовые сборы непросто. Если "Русалочка" в июне на втором месте в киночартах Германии, то "Мавка" не попала даже в десятку. Хотя как только фильм появился в немецких кинотеатрах в конце апреля на языке оригинала, он заполнял залы и несколько недель держался на 8-9 местах. Очевидно, он и среди украинцев в Германии повторил успех, которого авторы добились на родине, где "Мавка" побила рекорды по кассовым сборам среди фильмов украинского производства. Всего по состоянию на 12 июня фильм посмотрели более 121 тысячи зрителей в Германии. Из них 12,5 тысячи - за первые выходные показа немецкой версии. "Вполне достойный показатель", - прокомментировал Берт Ребгандль.

Фото: Mavka. Lisova Pisnya

В компании Splendid Film, которая владеет правами на немецкую версию "Мавки", этими цифрами в целом довольны, хотя и признают, что выбиться на первые позиции в немецких чартах очень трудно, даже если не уступать по качеству американским конкурентам. "Учитывая количество премьер, немецкой публике трудно определиться, что именно смотреть", - отметил в комментарии DW представитель прокатной компании Томас Фогт (Thomas Vogt).

Старт на три месяца раньше

Сначала планировалось, что киностарт немецкой версии "Мавки" состоится в сентябре - кинотеатры уже даже давали соответствующие анонсы. Но Splendid Film спонтанно перенесла старт на 8 июня. "После того, как предпоказ на языке оригинала был очень успешным - нередко залы по всей Германии были заполнены - напрашивалось решение воспользоваться моментом и перенести старт немецкой версии на более ранние даты", - объясняет Фогт. Впрочем, оправдало ли себя такое решение, пока сказать трудно. Из-за жары в Германии кинотеатры в течение последних недель полупустые. "Люди в такую погоду больше едят мороженое или загорают", - отметила в беседе с DW сотрудница одного из кинотеатров Бонна, отвечая, почему ни на "Мавку", ни на другие детские фильмы, кроме как на выходных, порой не удается продать ни одного билета.

Тем не менее, тот, кто побывал на "Мавке", в основном уходит с приятными впечатлениями. "Этот фильм учит любить и ценить природу", - говорит 7-летняя Тина. В целом же, судя по отзывам, немецкой публике - и взрослым, и детям - фильм понятен и интересен тем, что каждый видит в нем что-то свое. Например, многие взрослые зрители в Германии, в том числе и кинокритики, увидели в жесте Мавки, когда она складывает руки треугольником, аллюзию на характерный жест бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Этот жест в стиле Меркель Мавка использует, "чтобы позвать на помощь высшую силу - именно такой в свое время многие в Европе считали женщину, которая изобрела этот жест", - отметил, в частности, кинокритик мюнхенской Süddeutsche Zeitung.

Новые успехи впереди?

У членов команды в Киеве, которые работали над "Мавкой", ассоциации с Ангелой Меркель вызывают улыбку. "К Меркель это точно не имеет отношения", - отметил в неформальной беседе один из членов команды аниматоров. Авторы фильма внимательно следят за международными отзывами, надеясь, что смогли зарекомендовать украинское анимационное кино с лучшей стороны. Кинокритик Берт Ребгандль не сомневается, что впереди украинских аниматоров ждут новые международные успехи. "Украина - нация стартапов и программистов. Все предпосылки для развития анимационного кино есть. Когда наступит справедливый мир, стоит ожидать новых интересных фильмов", - прогнозирует берлинский обозреватель.

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