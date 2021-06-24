Мать россиянина Винника рассказала о планах его экстрадиции из Франции в Грецию

По информации матери гражданина РФ Александра Винника, осужденного в декабре 2020 года в Париже по статье об отмывании денег, он получил документы о том, что в конце августа будет выпущен из французской тюрьмы и передан Греции. Об этом Вера Винник рассказала РИА "Новости", передает агентство в пятницу, 9 июля.

"Его освободят из французской тюрьмы 20 или 21 августа 2021 года, через полтора месяца. Ему дали бумаги об этом. Но его же привезут в Грецию", - сообщила мать осужденного россиянина.

24 июня Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Виннику, который в декабре 2020 года был приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч евро по обвинению в отмывании денег, полученных путем шантажа, в составе организованной группировки.

Изначально прокуратура считала Винника виновным в разработке вредоносной программы-"троянца" Locky, который блокировал компьютеры и требовал от пользователей выкупа в биткоинах за возобновление работы. Однако в ходе рассмотрения апелляции обвинения по этой статье не были подтверждены.

Сам россиянин все время отрицал свою причастность к участию в программировании и распространении "троянца".

Дело Александра Винника

Александр Винник был задержан по запросу США летом 2017 года на севере Греции, где он отдыхал с семьей. Ему было предъявлено обвинение в отмывании миллиардов долларов через одну из крупнейших в мире электронных площадок для обмена криптовалют - BTC-e, которой он, как предполагалось, управлял. Винник отрицал свою вину и настаивал на экстрадиции в Россию, где ему были предъявлены менее серьезные обвинения.

В декабре 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции Винника во Францию, США и РФ. В январе 2020 года россиянина отправили на самолете в Париж.

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