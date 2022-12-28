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Студенты Пермского госуниверситета спасаются от вооруженного нападения, сентябрь 2021
Студенты Пермского госуниверситета спасаются от вооруженного нападения, сентябрь 2021Фото: Alexey Romanov/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Массовому убийце из Перми Бекмансурову дали пожизненный срок

Сергей Ромашенко
17 мин. назад

Тимура Бекмансурова, совершившего вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, отправят в колонию особого режима. В результате нападения погибли шесть человек, еще 47 были ранены.

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Пермский краевой суд приговорил к пожизненному сроку лишения свободы бывшего студента Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова, признав его виновным в вооруженном нападении и убийстве студентов и посетителей вуза. "Бекмансуров приговаривается к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - огласил приговор суд в среду, 28 декабря.

Первые три года Бекмансуров будет отбывать в тюрьме, затем его отправят в колонию особого режима, уточнил судья. Суд признал бывшего студента виновным по п.п. "а,е,и" ч.2 ст.105 (убийство), ч.3 ст.30, п.п. "а,е,и" ст.105 (покушение на убийство), ч.2 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - активное содействие в расследовании преступлений, признание вины, хронические заболевания и инвалидность. Среди отягчающих обстоятельств суд выделил применение оружия и боеприпасов. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 25,2 млн рублей.

Стрельба в Пермском госуниверситете

Утром 20 сентября 2021 года произошла стрельба в одном из корпусов ПГНИУ. В результате погибли шесть человек, еще 47 были ранены. Выстрелами были повреждены автомобили и имущество вуза.

Пожизненный срок для обвиняемого запросила прокуратура. Сам Бекмансуров, выступая с последним словом, заявил, что раскаивается в содеянном, пообещал возмещать ущерб жертвам из своей пенсии по инвалидности и попросил не назначать ему максимальное наказание. При этом он не озвучил мотивов своего поступка.

Тимур Бекмансуров не состоит на учете у нарколога и не наблюдался у психиатра. Он инвалид третьей группы, по медицинским показаниям подсудимому была ампутирована часть ноги.

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