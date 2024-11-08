Массированная атака дронов РФ на Одессу: есть раненые

Российская армия в ночь на пятницу, 8 ноября, нанесла массированный удар дронами по Одессе и Одесской области. Как сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, ранены не менее двух человек в Одессе и пригороде.

"Повреждены частные жилые дома, у нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбиты окна", - говорится в посте Кипера.

Горсовет Одессы уточнил, что учебное заведение, получившее повреждения в результате атаки - это лицей 125, одна из старейших школ Одессы. Издание "Думская" опубликовало фотографию разрушений.

Одесса - частая мишень атак РФ

Предыдущей ночью, на 7 ноября, Россия также атаковала Одессу дронами. Сообщалось, что в результате были выбиты все окна в девятиэтажном жилом доме, а на первом его этаже произошел пожар. Кроме того, было повреждено несколько автомобилей. Пострадал как минимум один человек.

Одесса - одна из наиболее частых целей российских воздушных атак в продолжающейся войне. Многие из таких атак сопровождались человеческими жертвами. В том числе, удары неоднократно наносились по портовой инфраструктуре Одессы, которая является стартовой точкой черноморского "зернового коридора". Кроме того, в июле 2023 года в результате одной из таких атак пострадал Спасо-Преображенский собор в центре города - крупнейший православный храм Одессы.