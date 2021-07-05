 Мас отстаивает приверженность ФРГ концепции НАТО по ядерному сдерживанию | Новости из Германии о Германии | DW | 05.07.2021

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Германия

Мас отстаивает приверженность ФРГ концепции НАТО по ядерному сдерживанию

Глава МИД ФРГ прибыл в Мадрид для участия в конференции Стокгольмской инициативы по разоружению и высказался за сохранение американского ядерного арсенала в Германии.

Хайко Мас

Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) подтвердил приверженность Берлина своим обязательствам в рамках стратегической концепции НАТО по ядерному сдерживанию потенциальных противников и высказался за сохранение ядерного оружия в ФРГ. Такое заявление он озвучил в понедельник, 5 июля, до начала конференции в Мадриде в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции (SIDDR).

"Речь идет не только о нашей собственной защите, но и о том, что мы перенимаем гарантии безопасности, в частности применительно к государствам Восточной Европы", - подчеркнул Мас, добавив, что не считает возможным от них отказаться.

Ряд членов СДПГ - за вывод ядерных боеголовок

Заявление главы МИД ФРГ - ответ на позицию ряда видных представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые выступают за вывод из Германии примерно 20 американских ядерных боеголовок, базирующихся на западе страны. Речь идет о водородных бомбах типа B61. В предвыборной программе социал-демократов требования на этот счет сформулированы довольно конкретно: так, они считают, что необходимо стремиться к переговорам по разоружению между Россией и США "с целью окончательного вывода и уничтожения ядерного оружия, размещенного в Европе и Германии".

Хайко Мас: Берлин открыт для статуса наблюдателя по ДЗЯО

Как уточняет агентство dpa, Хайко Мас также более благосклонно, чем ранее, оценил вступление в силу 22 января принятого в 2017 году Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) - после его ратификации 50 государствами.

Соглашение, однако, не поддержали ни одна из возможных девяти ядерных держав, а также ни одно из государств НАТО. "Мы открыты для разговора о статусе наблюдателя", - заявил в этой связи глава МИД ФРГ. Если Германия будет присутствовать на конференции стран - участниц договора в этом статусе, это будет означать прекращение принципиального неприятия Берлином данного соглашения, отмечает dpa.

Хайко Мас прибыл в Мадрид для участия во встрече SIDDR на уровне глав МИД. Инициатива была запущена Швецией в июне 2019 года. К ней присоединились 16 стран.

Американский ядерный арсенал в ФРГ 

Начало нового раунда в дискуссии о статусе ядерного арсенала в ФРГ положил в мае 2020 года Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге. Он потребовал полного вывода арсенала США с территории ФРГ.  

"Ядерное оружие не укрепляет нашу безопасность, а наоборот", - заявил политик в интервью газете Der Tagespiegel. Мютцених объяснил свое требование непредсказуемостью политики занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа.

По словам Мютцениха, Белый дом дал понять, что ядерное оружие выполняет не только функцию устрашения, но "может быть использовано для ведения войны". Главу фракции поддержал тогда сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans).

Немецкие Tornado могут доставить американские бомбы к цели

В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, но около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран, в том числе Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

В Бюхеле на западе ФРГ расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС. Здесь же, как полагают, хранятся и американские ядерные заряды. В случае необходимости немецкие пилоты на самолетах Tornado смогли бы доставить американские бомбы к цели. Эта стратегия совместного использования ядерного оружия - часть программы НАТО, куда входят Германия и США. Официально существование на территории Германии ядерного оружия не комментируют ни власти США, ни правительство ФРГ.

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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