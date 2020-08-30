 Марш протеста в Минске в день рождения Лукашенко (фотогалерея) | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.08.2020

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Беларусь

Марш протеста в Минске в день рождения Лукашенко (фотогалерея)

Акция собрала более 100 тысяч участников. Они "поздравили" Лукашенко своими плакатами и принесли ему к резиденции в качестве подарков игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    У Александра Лукашенко день рождения

    "Саша, задувай свечи, мы загадали желание". Многие плакаты участников творчески "обыгрывали" тему дня рождения правителя, которому 30 августа исполнилось 66 лет.

  • Belarus Minsk Protest Demonstration (AFP/TUT.BY)

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    "Марш мира и независимости" в Минске

    Лукашенко уже 26 лет возглавляет Беларусь. На акциях протеста 30 августа по всей стране тысячи белорусов вновь требовали его отставки. Фото с акции в Минске.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    Протесты продолжаются в стране с 9 августа

    9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по официальным данным, Лукашенко победил, набрав 80,1 процента голосов. В тот же вечер начались массовые протесты против официальных результатов голосования. Фото с акции в Минске 30 августа.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    Белорусы требуют ухода Лукашенко

    Протестующие не признают официальные результаты выборов президента и добиваются проведения новых с участием всех кандидатов, которые не были допущены к президентской гонке.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    Заочная дискуссия протестующих с Лукашенко

    Участники акции протеста обыграли слова Лукашенко о новых выборах президента. Выступая 17 августа на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), на требование оппозиции он заявил: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    Лукашенко на публике не появился

    30 августа Лукашенко так и не появился на публике. Известно, что его по телефону поздравил президент РФ Владимир Путин. По сообщению белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко "обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и "общую ситуацию в Беларуси", договорились встретиться в ближайшее время.

  • Belarus Minsk Protest Demonstration (picture-alliance/AP Photo)

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    Полиция и внутренние войска перекрыли улицы Минска

    В середине дня стало известно о перемещениях по городу бронетехники. Она направилась к Дворцу независимости.

  • Belarus Protestmarsch vor dem Präsidentenpalast in Minsk (DW/A. Boguslawskaja)

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    Лукашенко принесли "подарки" к Дворцу независимости

    Протестующие дошли до Дворца независимости. Они требовали переговоров с властями. Кроме того участники сложили у кордона "подарки" для именинника: игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами. После акции коммунальные службы погрузили все подарки в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    Акции протеста прошли во многих городах Беларуси

    По разным оценкам, только в Минске митинговали более ста тысяч человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    "Деду с автоматом не доверим мирный атом!"

    Пресс-секретарь Лукашенко 30 августа в ответ на запрос РИА "Новости" о том, где он находится, прислала его фотографию с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. Ряд СМИ выразили сомнение в актуальности этого снимка. При этом неделю назад после массовой акции протеста Лукашенко прибыл к своей резиденции с автоматом.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    На акции были задержания

    По официальным данным МВД на 18 часов, только в Минске задержаны 140 человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    На "Марше мира и независимости" поздравили Лукашенко с днем рождения

    Протест сохраняет мирный характер

    Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска.

    Автор: Ольга Тихомирова


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    Марш солидарности

    Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

  • Мария Колесникова на марше женщин в Минске

    Как прошел женский марш в Минске

    Среди демонстранток - Мария Колесникова

    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

    Как прошел женский марш в Минске

    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:50

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