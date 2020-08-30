Марш протеста в Минске в день рождения Лукашенко (фотогалерея)

Акция собрала более 100 тысяч участников. Они "поздравили" Лукашенко своими плакатами и принесли ему к резиденции в качестве подарков игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами.
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